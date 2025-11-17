Reconeixement
Laura Roigé, premiada pel Col·legi d'Economistes de Catalunya
La presidenta de la Cambra de Tarragona ha estat distingida enguany, també, amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla al Treball President Macià
Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, ha vist reconeguda la seva trajectòria professional en el marc de la 30a edició de la Jornada dels Economistes, organitzada per la Seu de Tarragona del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Un acte que ha tingut lloc al Seminari.
Val a dir que Roigé ha estat distingida enguany, també, amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla al Treball President Macià.
Laura Roigé és des del 18 de desembre de 2017 presidenta de la Cambra de Tarragona. De fet, és la primera presidenta de la Corporació tarragonina d’ençà la seva constitució fa prop de 140 anys.
Roigé és una persona amb una àmplia trajectòria dins el teixit associatiu i empresarial de les Comarques de Tarragona. Accedí al Ple de la Cambra de Tarragona l’any 1995 i al Comitè Executiu el 2006. Ha estat vicepresidenta de la patronal Cepta i vicepresidenta i membre del Comitè Executiu de Pimec.
Empresària vinculada al sector del transport i serveis a l’hostaleria, Laura Roigé ha compaginat aquesta activitat amb la vessant solidària. Entre d’altres accions fundà i dirigí La Lluna en un Cove, associació destinada a protegir menors adolescents en risc d’exclusió i marginació social.
Ha focalitzat la seva activitat en el foment de l’emprenedoria en femení. Així el 1995 fundà l’Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de les Comarques de Tarragona, ADEE, que aplegà a més de 400 sòcies i que l’any 2000 s’integrà a la Business Professional Women Internacional, essent cofundadora i vicepresidenta de la Federació BPW Spain.
Laura Roigé ha presidit el Fòrum Fem Talent i ha format part de la CEOE en representació de la Federació BPW Spain.
Entre els reconeixements que ha rebut destaquen la Placa President Macià, atorgada per la Generalitat de Catalunya; la Clau d’Or de la Cambra de Tarragona, el Premi a la Trajectòria Empresarial de Foment del Treball, el Premi Concòrdia 2023 a la trajectòria personal que atorga el Col·legi d’Agents de Duanes de Tarragona. La Creu de Sant Jordi, que va rebre el mes de maig de 2025 i la Medalla al Treball President Macià, el 12 de juliol de 2025.
En l’actualitat és també membre del Consell d’Administració del Port de Tarragona i membre del Comitè Executiu del Consell de Cambres de Catalunya.