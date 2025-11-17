Judicial
Condemnen a 18 anys de presó l'home que va matar-ne un altre a Campclar el març de 2024
Veïns del barri de Ponent i familiars de la víctima van protagonitzar diverses protestes arran del crim
L'Audiència de Tarragona ha condemnat a divuit anys de presó per un delicte d'assassinat l'home que va apunyalar diversos cops un altre individu a Tarragona el 3 de març de 2024. Fiscalia i l'acusació particular demanaven més de 20 anys de presó inicialment. Aquest dilluns, les acusacions han pactat amb la defensa la pena de divuit anys.
La sentència, que és ferma, també imposa cinc anys de llibertat vigilada i la prohibició de comunicar-se o aproximar-se als familiars del mort durant 25 anys. El condemnat haurà d'indemnitzar a cada un dels tres germans i a la mare la quantitat de 50.000 euros. El crim va provocar diverses protestes dels veïns del barri de Campclar i dels familiars per demanar justícia.
El 2 de març de 2024, l'acusat estava a la plaça Ponent de Tarragona quan es va trobar amb la víctima i va discutir-hi. Segons l'escrit d'acusació del ministeri públic, la discussió es va elevar i va acabar amb la víctima colpejant l'investigat, fet que va provocar que aquest caigués a terra. L'investigat va fugir i va anar a buscar al seu germà amb l'objectiu de localitzar-lo. «Si el trobo me'l carrego», va dir a dos homes.
L'endemà, el processat, amb una pistola «real o simulada» va localitzar la víctima a l'exterior d'un locutori de la rambla de Ponent. Llavors, segons l'escrit del fiscal, sense que es pogués defensar i per «sorpresa», li va propinar una punyalada al costat esquerre i va continuar agredint-lo amb el ganivet, causant-li dues ferides a zona interna del braç. «L'acusat va propinar-li una apunyalada al coll i tòrax, trencant el mànec i deixant-li la fulla clavada al cos», indica el ministeri públic. Durant l'agressió, l'investigat també va disparar la pistola sense que impactés en la víctima.
L'home agredit va intentar fugir del lloc dels fets recorrent la rambla de Ponent, però pocs metres després va caure desplomat entre un dels vehicles aparcats. Les ferides van afectar els vasos sanguinis i al cor i van causar-li la mort al voltant de les dotze del migdia. El crim va provocar diverses protestes de veïns i familiars al barri de Campclar i davant de l'Audiència de Tarragona per demanar justícia fins que no es va detenir l'autor de la mort.
L'acusat, que es troba en presó preventiva des de l'11 de març de 2024, ha acceptat aquest dilluns l'acord de conformitat. El president del tribunal de la secció quarta de l'Audiència Provincial ha llegit la sentència que el condemna a divuit anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, sense cap agreujant ni atenuant. Alhora, li imposa cinc anys de llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres dels familiars de la víctima i de comunicar-s'hi durant un període de 25 anys. Fiscalia sol·licitava més de 20 anys de presó mentre que l'acusació particular 23 anys.
Pel que fa a la responsabilitat civil, el condemnat haurà d'indemnitzar en 50.000 euros a cada un dels tres germans i a la mare del mort. La sentència és ferma i no es pot recórrer.