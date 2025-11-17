Infraestructures
La CE destina 26 MEUR per descarbonitzar els ports de Barcelona i Tarragona
Es donaran fons europeus per a la posada en marxa de sistemes elèctrics OPS per proveir vaixells al Port de Tarragona
La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns que destinarà 26,3 milions d'euros de fons comunitaris a projectes per descarbonitzar el transport a Espanya, principalment als ports de Barcelona i Tarragona.
Els diners comunitaris, una partida total de 600 milions per al conjunt de la UE, finançarà el 30 % de mitjana dels 87,6 milions pressupostats per a les onze iniciatives amb participació espanyola.
En concret, Brussel·les donarà suport a la instal·lació de 30 hidrogeneradors a la xarxa espanyola de carreteres, l'electrificació de la terminal de contenidors BEST del Port de Barcelona i la creació de 106 punts de recàrrega per a autobusos urbans del grup Avanza.
També donarà fons per a la posada en marxa de sistemes elèctrics OPS per proveir vaixells al Port de Tarragona i finançarà parcialment una planta integrada per produir hidrogen verd i proveir vehicles pesats a València.
A més, Espanya participarà en diversos projectes paneuropeus de recàrrega ultraràpida i xarxes transfrontereres, liderats per companyies com Zunder, Electra, Engie, Voltix o Mota-Engil, que instal·laran punts de recàrrega addicionals en territori espanyol dins de corredors transeuropeus.
«Aquest important suport de la UE a organitzacions públiques i privades accelerarà la transició del sector del transport cap a un futur sostenible», assegura en un comunicat la directora de l'Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient, Paloma Aba Garrote.
El paquet de subvencions «demostra l'ambició de la UE de fer de la mobilitat de zero emissions una realitat quotidiana», afegeix.