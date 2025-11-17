Diari Més

La CE destina 26 MEUR per descarbonitzar els ports de Barcelona i Tarragona

Es donaran fons europeus per a la posada en marxa de sistemes elèctrics OPS per proveir vaixells al Port de Tarragona

Imatge d'un vaixell al Port de Tarragona.

Imatge d'un vaixell al Port de Tarragona.Port de Tarragona

Efe

La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns que destinarà 26,3 milions d'euros de fons comunitaris a projectes per descarbonitzar el transport a Espanya, principalment als ports de Barcelona i Tarragona.

Els diners comunitaris, una partida total de 600 milions per al conjunt de la UE, finançarà el 30 % de mitjana dels 87,6 milions pressupostats per a les onze iniciatives amb participació espanyola.

En concret, Brussel·les donarà suport a la instal·lació de 30 hidrogeneradors a la xarxa espanyola de carreteres, l'electrificació de la terminal de contenidors BEST del Port de Barcelona i la creació de 106 punts de recàrrega per a autobusos urbans del grup Avanza.

També donarà fons per a la posada en marxa de sistemes elèctrics OPS per proveir vaixells al Port de Tarragona i finançarà parcialment una planta integrada per produir hidrogen verd i proveir vehicles pesats a València.

A més, Espanya participarà en diversos projectes paneuropeus de recàrrega ultraràpida i xarxes transfrontereres, liderats per companyies com Zunder, Electra, Engie, Voltix o Mota-Engil, que instal·laran punts de recàrrega addicionals en territori espanyol dins de corredors transeuropeus.

«Aquest important suport de la UE a organitzacions públiques i privades accelerarà la transició del sector del transport cap a un futur sostenible», assegura en un comunicat la directora de l'Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient, Paloma Aba Garrote.

El paquet de subvencions «demostra l'ambició de la UE de fer de la mobilitat de zero emissions una realitat quotidiana», afegeix. 

