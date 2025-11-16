Música
SODI estrena el videoclip de 'Temps Afegit' al Nou Estadi en la prèvia del Nàstic – Marbella FC
El grup tarragoní mostra el seu primer single en un acte especial abans del partit de lliga
El grup tarragoní SODI ha presentat aquest diumenge, en primícia i davant l’afició grana, el videoclip del seu primer single Temps Afegit. La projecció s’ha fet al videomarcador del Nou Estadi Costa Daurada durant la prèvia del partit de lliga entre el Nàstic de Tarragona i el Marbella FC.
El videoclip, enregistrat íntegrament al mateix estadi del club, ja es pot veure al canal oficial de YouTube de la banda. Coincidint amb l’estrena, s’ha celebrat un sorteig entre els assistents, i durant la mitja part s’han entregat les cinc bufandes commemoratives als guanyadors.
Una metàfora futbolística sobre no rendir-se
Amb aquest llançament, SODI reforça el vincle entre música i esperit esportiu. Temps Afegit parla de persistir fins a l’últim minut, una metàfora extreta del món del futbol que el grup utilitza per descriure moments quotidians en què costa tancar una conversa o donar una història per acabada.
«Qui no ha viscut mai una conversa que s’allarga perillosament?», expliquen des del grup. «Temps Afegit parla d’això: d’aquells instants en què busques l’excusa per marxar mentre fas veure que escoltes atentament».
Un so fresc i orgànic
El single s’ha gravat a Wood Wave Studio sota la producció de Nacho Pascual i amb Xavi Barrero com a tècnic d’estudi, tots dos exmembres de Bongo Botrako. El tema respira un so orgànic i directe, sense artificis, amb influències de l’escena anglesa i una clara aposta pel retorn de les guitarres.
SODI busca «aquell so que et fa ballar a l’habitació», amb melodies enganxoses, guitarres esmolades i un esperit festiu. «No només tornen les guitarres, sinó els grups amb guitarres», reivindiquen.
Joventut i projecció
Amb una vintena d’anys, Evan Dedes (veu i guitarra), Naïm Lufti (baix i veu), Jordina Gavaldà (bateria), Eloi Genebat (teclat i veu) i Álvaro López (guitarra) formen una de les bandes joves amb més projecció del país.
Premiats amb el Premi Joventut i la Votació Popular del concurs Sona9 d’Enderrock, SODI ha connectat de manera natural amb el públic jove i manté una forta vinculació amb la ciutat de Tarragona i amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona.
Una bufanda per celebrar l’estrena
Amb motiu del llançament, el grup ha creat una bufanda especial que combina els colors del Nàstic i la senyera tarragonina, amb referències tant al club com al nou single.
Inici de nova etapa amb Rambla Discos
La presentació de Temps Afegit marca també l’inici d’una nova etapa amb el segell Rambla Discos, que aposta per impulsar talent emergent del territori. SODI ja treballa en noves cançons que veuran la llum els pròxims mesos