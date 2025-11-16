Solidari
Un miler de persones participen en la 15a Caminada Solidària de La Muntanyeta a Tarragona
En l'edició d'enguany, celebrada aquest diumenge, s'han recaptat 7.700 euros
Prop de 1.000 persones han participat aquest diumenge, 16 de novembre, en la 15a Caminada solidària per La Muntanyeta que, un any més, ha tingut un gran èxit de participació.
La marxa, organitzada per la Fundació La Muntanyeta, entitat adherida a la Xarxa Santa Tecla, té com a objectiu defensar els drets de les persones afectades de paràlisi cerebral o etiologies similars de les comarques de Tarragona i les seves famílies.
En l'edició d'enguany s'han recaptat 7.700 euros. En total s'han inscrit 900 participants, a més dels usuaris i usuàries de La Muntanyeta i una vintena de voluntàries i voluntaris que han ajudat a la mobilitat de les persones amb cadira de rodes, entre els quals hi havia membres d'Allibera Adrenalina.
La marxa ha començat a dos quarts de deu del matí a la Rambla Nova davant del Teatre Tarragona i, després de recórrer la costa tarragonina, ha arribat a les instal·lacions de l’entitat, al barri de Sant Pere i Sant Pau, on s’ha fet una jornada de portes obertes a l’exterior del centre perquè tothom pogués conèixer la tasca que s’hi du a terme.
Durant el trajecte, s'ha gaudit de l’animació de la companyia Toc de Gresca i, un cop arribats al centre, de l’actuació de DJ Abadia. L’activitat ha acabat, passades les onze del matí amb un ambient festiu i familiar, al mateix punt on s’havia iniciat, al tram final de la Rambla Nova de Tarragona.
Les persones que han completat el recorregut sencer s’han endut una llibreta màgica amb logotip de Pilarín Bayés. Des de l'organització es vol agrair el suport de la Guàrdia Urbana i Protecció Civil en el seu bon funcionament.
Enguany, la caminada ha format part de la programació d’activitats de la primera edició de Tarragona Marida, una fira gastronòmica i vinícola, organitzada per Mercats de Tarragona, que promou la dieta mediterrània i l’activitat física, en el marc del 25è aniversari de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial per la UNESCO, la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025 i el 15è aniversari de la Dieta Mediterrània com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.