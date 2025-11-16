Successos
Ferida lleu en bolcar amb el cotxe a la N-240 a Tarragona
El vehicle va bolcar al punt quilomètric 2,5 i la via va quedar tallada mentre els Bombers atenien la víctima i retiraven el turisme
Una dona de 27 anys ha resultat ferida lleu aquesta passada nit en un accident de trànsit a la N-240, al punt quilomètric 2,5, a l’altura de Tarragona. L’avís s’ha rebut a les 23.55 h i fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.
El vehicle ha bolcat i ha quedat travessat a la via, fet que ha obligat a tallar la carretera en sentit Lleida. Quan els Bombers han arribat, l’única ocupant del turisme ja es trobava a l’exterior. Els efectius li han fet una primera valoració i han comprovat que presentava diversos talls als braços.
El Sistema d’Emergències Mèdiques l’ha traslladada en estat lleu a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Els Bombers han desbolcat i retirat el vehicle per restablir la circulació.