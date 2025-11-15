Diari Més

Tarragona surt al carrer per reclamar un servei de recollida de residus digne

Centenars de veïns s’han unit en una manifestació convocada per la Plataforma Tarragona Neta i la FAVT per denunciar la brutícia acumulada i exigir un servei de recollida de brossa eficaç

Veïns amb la pancarta “Tarragona Neta” durant la manifestació d’aquest dissabte.Cedida

La Plaça Imperial Tarraco ha estat el punt de trobada de centenars de veïns de Tarragona que han sortit a manifestar-se contra l’estat de deixadesa i la neteja insuficient dels carrers. Amb pancartes, xiulets i crits, els manifestants han mostrat el seu descontentament amb la gestió actual del servei de recollida de residus, així com amb la percepció de risc per a la seguretat i la salubritat de la ciutat.

Tot i que la nova empresa de neteja Urbaser només porta deu dies en servei, molts veïns han assenyalat que això no impedeix reclamar accions concretes i visibles. “No per haver canviat l'empresa ens hem d'adormir. Tarragona està molt bruta i es nota que la gent està emprenyada per tota la gestió que s'ha fet entorn aquest tema les darreres setmanes" explica Jordi Castro, un dels manifestants. 

A mesura que la manifestació avançava per la Rambla, cada vegada més ciutadans s’han anat sumant, creant una llarga cua que ha alentit el trànsit. 

El recorregut ha culminat a la Plaça de la Font, davant l’Ajuntament, on sota el lema “Tarragona sempre neta” els manifestants han traslladat les seves reivindicacions. Diversos representants d’associacions i entitats ciutadanes han llegit un manifest, exigint que l’alcalde, Rubén Viñuales, doni explicacions. Els veïns han demanat que els impostos es destinin a mantenir la ciutat neta i que l’Ajuntament assumeixi responsabilitats, més enllà de delegar-les només en l’empresa de neteja.

La protesta ha acabat amb els participants deixant cartells reivindicatius a les escales del consistori, un gest simbòlic que subratlla la necessitat urgent de millores en el servei de recollida de residus de Tarragona i la voluntat ciutadana de fer-se escoltar.

