Societat
Tarragona surt al carrer per reclamar un servei de recollida de residus digne
Centenars de veïns s’han unit en una manifestació convocada per la Plataforma Tarragona Neta i la FAVT per denunciar la brutícia acumulada i exigir un servei de recollida de brossa eficaç
La Plaça Imperial Tarraco ha estat el punt de trobada de centenars de veïns de Tarragona que han sortit a manifestar-se contra l’estat de deixadesa i la neteja insuficient dels carrers. Amb pancartes, xiulets i crits, els manifestants han mostrat el seu descontentament amb la gestió actual del servei de recollida de residus, així com amb la percepció de risc per a la seguretat i la salubritat de la ciutat.
Tot i que la nova empresa de neteja Urbaser només porta deu dies en servei, molts veïns han assenyalat que això no impedeix reclamar accions concretes i visibles. “No per haver canviat l'empresa ens hem d'adormir. Tarragona està molt bruta i es nota que la gent està emprenyada per tota la gestió que s'ha fet entorn aquest tema les darreres setmanes" explica Jordi Castro, un dels manifestants.
A mesura que la manifestació avançava per la Rambla, cada vegada més ciutadans s’han anat sumant, creant una llarga cua que ha alentit el trànsit.
El recorregut ha culminat a la Plaça de la Font, davant l’Ajuntament, on sota el lema “Tarragona sempre neta” els manifestants han traslladat les seves reivindicacions. Diversos representants d’associacions i entitats ciutadanes han llegit un manifest, exigint que l’alcalde, Rubén Viñuales, doni explicacions. Els veïns han demanat que els impostos es destinin a mantenir la ciutat neta i que l’Ajuntament assumeixi responsabilitats, més enllà de delegar-les només en l’empresa de neteja.
La protesta ha acabat amb els participants deixant cartells reivindicatius a les escales del consistori, un gest simbòlic que subratlla la necessitat urgent de millores en el servei de recollida de residus de Tarragona i la voluntat ciutadana de fer-se escoltar.