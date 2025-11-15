Societat
Solidaritat i conscienciació al Serrallo amb la III Caminada per l’Ictus
La iniciativa, organitzada per la Unitat d’Ictus de l’Hospital Joan XXIII, reforça la prevenció i el suport a les persones afectades i destina la recaptació a l’Associació Sobreviure a l’Ictus Tarragona
Aquest dissabte, el Serrallo ha estat l’escenari de la III Caminada per l’Ictus, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com un espai de promoció de la salut cerebral al territori i que està organitzat per la Unitat d’Ictus de l’Hospital Joan XXIII. Més de 200 participants han recorregut els cinc quilòmetres del trajecte pel front marítim, en una jornada festiva que ha combinat solidaritat i divulgació, aconseguint recaptar més d’un miler d’euros en donacions destinades a activitats de suport a persones que han patit un ictus.
El punt de sortida ha estat la pèrgola del moll de Pescadors. Allà, davant de la Confraria, els assistents han pogut formalitzar inscripcions i donacions presencials, així com adquirir tiquets per a la paella popular i la rifa solidària. També s’han ofert activitats divulgatives sobre prevenció i actuació en cas d’ictus, control de tensió i testimonis de persones que han superat un ictus.
Una cop iniciada la marxa, els Xiquets del Serrallo han saludat als assistents amb un pilar. En acabar el recorregut, s’ha celebrat una rifa solidària amb els premis aportats per establiments col·laboradors i s’ha servit una paella popular amb més de 300 racions.
La recaptació es destina enguany a l’Associació Sobreviure a l’Ictus Tarragona, que impulsa activitats per a les persones afectades i les seves famílies. Jordi Masqué, president de l’Associació Sobreviure a l’Ictus, ha explicat que les persones afectades “van guiades quan ingressen a l’hospital, però necessiten suport i experiència quan els donen l’alta i han de seguir la recuperació a casa”.
Amb tres edicions celebrades, la Caminada per l’Ictus s’ha consolidat com una iniciativa de referència que combina activitat física, sensibilització i suport comunitari amb un objectiu compartit: conscienciar la ciutadania sobre la importància de mantenir una vida activa, identificar els símptomes per actuar amb rapidesa davant d’un ictus i donar suport a les persones afectades.