Un viatge solidari a la Tàrraco romana a partir de la fotografia
El Rotary Club de Tarragona inaugura avui l’exposició fotogràfica ‘Tarragona 25’ a la Galeria d’art La Catedral
Celebrar el patrimoni i contribuir a una bona causa, aquests són els dos objectius de l’exposició Tarragona 25. Es tracta d’una mostra col·lectiva organitzada pel Rotary Club de Tarragona que recull 40 fotografies, fetes per fotògrafs amateurs de la ciutat. Les peces, com bé avança el nom de l’exhibició, celebren els 25 anys de la declaració de Tarragona com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Aquestes es podran adquirir per un preu de 50 euros, un import que es destinarà íntegrament a obres benèfiques.
Concretament, la recaptació se l’endurà l’Associació d’Amics de Rwanda. Amb els fons obtinguts, l’entitat finançarà la construcció de pous d’aigua potable a instituts del país africà. «Hi ha entre 1.700 i 1.800 estudiants que no disposen actualment d’aigua de boca a les seves escoles», explica Francesc Monguió, president del Rotary Club de Tarragona. Amics de Rwanda és una associació tarragonina sense ànim de lucre que promou projectes de cooperació en educació i sanitat, com l’esmentat programa de potabilització d’escoles rurals o les beques d’estudi per a joves sense recursos.
D’aquesta manera, apunta Monguió, l’exposició té un doble vessant que la fa encara més especial. Les Muralles, el Fòrum Provincial, el Circ, el Teatre, l’Amfiteatre, el Pont del Diable, la Pedrera del Mèdol... aquests monuments i molts altres esdevindran protagonistes a les parets de la Galeria d’art La Catedral, espai que acollirà la mostra fins al 14 de desembre.
Transportar-se al passat
«L’any 2000 la UNESCO va declarar el conjunt arqueològic de Tàrraco Patrimoni Mundial de la Humanitat, reconeixent que les restes romanes de Tàrraco són d’excepcional importància en el desenvolupament de la planificació i el disseny urbà romans», recorda l’organització. «Avui tenim l’oportunitat de viatjar enrere en el temps i explorar moments claus, amb escenes que han marcat la nostra història. A través d’aquestes imatges que s’exposen, podrem entendre millor els esdeveniments que han configurat el nostre passat i reflexionar sobre com aquests records visuals ens ajuden a conèixer la nostra identitat i patrimoni», afirmen.
La inauguració de Tarragona 25 tindrà lloc avui a les 19 hores. L’entrada a la mostra serà gratuïta i aquesta es podrà visitar de dilluns a dissabte d’11 a 14 h i de 16 h a 19 h, i diumenges i festius d’11 a 14 h. Es pot accedir a la Galeria des del Pla de la Seu, 5 i el carrer del Claustre, 7.