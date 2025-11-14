Turisme
Tarragona, premiada internacionalment pel seu model turístic
La ciutat ha aconseguit el certificat després de superar una auditoria externa exhaustiva que verifica la implementació de bones pràctiques sostenibles
Tarragona ja forma part de la xarxa internacional de destinacions compromeses amb un model turístic alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. La ciutat ha obtingut la certificació Biosphere Certified, un distintiu atorgat per l’Institut de Turisme Responsable (RTI) que acredita el seu compromís amb un model turístic més equilibrat, respectuós amb l’entorn i coherent amb els valors de la comunitat.
Aquesta acreditació arriba després de superar una auditoria externa exhaustiva que ha analitzat la governança turística, la gestió ambiental, l’economia circular, la inclusió social i la qualitat dels serveis que ofereix la ciutat. La validació situa Tarragona entre les destinacions pioneres a Catalunya en sostenibilitat turística.
Sota el lema “Tarragona, entre blau i verd”, l’Ajuntament està desplegant un model ecoturístic impulsat pel Pla de Sostenibilitat Turística a Destinació, finançat amb fons Next Generation. El projecte aposta per la transició verda i digital, l’eficiència energètica i la competitivitat del sector, amb la mirada posada en una estratègia a llarg termini.
La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, celebra la fita: “El certificat Biosphere suposa un pas ferm i important cap al turisme que volem per a Tarragona: sostenible, responsable i alineat amb els valors socials i ambientals del nostre territori.”
Alineada amb els ODS i amb projecció internacional
La metodologia Biosphere ha permès a Tarragona connectar les seves polítiques i projectes turístics amb els 17 ODS, generant indicadors que mesuren l’impacte real en sostenibilitat. La ciutat s’incorpora així a la comunitat internacional de destinacions Biosphere, un espai global que promou un turisme responsable, regeneratiu i basat en la millora contínua.
Des de l’Institut de Turisme Responsable s’ha felicitat l’equip tècnic municipal i totes les institucions implicades en l’assoliment del certificat. El distintiu és també una invitació perquè altres destinacions segueixin aquest camí i incorporin la sostenibilitat com a eix central del seu model turístic.