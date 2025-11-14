Turisme
El PSC i ECP acorden l’elaboració d’un estudi d’impacte dels pisos turístics a Tarragona
També han pactat la implementació d'una bústia de denúncia i control per a habitatges d'ús turístic il·legals
El govern municipal de l'Ajuntament de Tarragona i En Comú Podem han tancat un preacord per als pressupostos del 2026 que inclou l’elaboració d’un estudi d’impacte dels habitatges d’ús turístics (HUT) a la ciutat. Ambdues formacions han pactat que el consistori elabori l’informe en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili. «Necessitem dades i anàlisis serioses per entendre què li ha passat a Tarragona amb l’expansió dels pisos turístics: canvi comercial, pèrdua de veïnat i transformació de l’espai públic», assenyala el portaveu d’ECP, Jordi Collado.
Una altra de les peticions que ha fet la formació morada i han acceptat els socialistes és la implementació d’una bústia de denúncia i control per a pisos turístics il·legals. «Ha de servir per millorar el control i aturar la proliferació d’apartaments il·legals, que podrien arribar als 700», apunta Collado, qui assegura que «després d’una moratòria i diversos estudis, el govern ja té prou informació per revertir el descontrol de l’últim mandat, quan es van triplicar les llicències».
Regular els HUT està sent una de les grans prioritats d’ECP durant aquest mandat. De fet, en la negociació dels primers pressupostos l’any 2023, la formació morada ja va pactar amb l’executiu la redacció d’un pla especial d’habitatges turístics per a controlar aquesta activitat.