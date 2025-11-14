Societat
Porta d’accés al mercat laboral
Unes 3.500 persones participen en una nova edició de la Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona
El Recinte Firal del Palau de Congressos es va transformar ahir en una porta d’accés al món laboral. Unes 3.500 persones van participar ahir en una nova edició de la Fira de l’Ocupació, organitzada per la Cambra de Tarragona, que s’ha consolidat com un espai clau per a tots aquells qui estan a la recerca d’un lloc de treball. «Ara estic a l’atur i he vingut per buscar una feina que s’adapti a les meves expectatives», explicava Ana María Morales, de 53 anys, que assistia per primera vegada a aquest esdeveniment. En el seu cas, tenia clares les seves preferències: «El sector sanitari i tot el tema de producció és on tinc experiència».
En un parell d’hores, va poder parlar amb onze firmes diferents. «M’han demanat el currículum i ja he concretat algunes entrevistes de treball per als pròxims dies», explicava. La Fira va comptar amb la presència de més de 90 empreses, les quals necessitaven contractar 600 persones. Els estands relacionats amb l’hostaleria i els de les empreses de treball temporal tenien les cues més llargues, però totes les companyies comptaven amb pretendents. «Sempre veiem que hi ha l’oportunitat de conèixer nous talents i mirar opcions per a les posicions que ens costa una mica més de cobrir, com carrossers, pintors o mecànics», assenyalava Jessica Almirón, responsable de recursos humans de Grup Pons Automoció.
Persones de totes les edats es passejaven pel Recinte Firal, on la multitud de gent era tan gran que calia caminar en ziga-zaga per no xocar amb ningú. Tampoc es va voler perdre la cita el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, qui va destacar el model d’organització d’aquest esdeveniment com a motor de dinamització del mercat laboral. El director de Formació i de les Fires de l’Ocupació de la Cambra va confirmar que es van superar els 17.000 contactes.
En cada edició, es tanquen gairebé 400 contractacions de mitjana. Tot i això, no tothom en surt satisfet. És el cas d’en Robert, que té 22 anys i el passat mes de juny va acabar la carrera de Química. «La gran majoria d’ofertes són per a gent amb grau superior i mitjà, però no per als que tenim una carrera. A més, les empreses van publicar una llista amb els llocs de treball que necessitava i aquí en diuen unes altres», lamentava.
La xifra d’assistents assolida en aquesta edició és la més alta en les convocatòries de només migdia. «El Recinte Firal ha bullit d’activitat, sobretot a les primeres hores del matí, amb un continu moviment de persones, de totes les edats i de diferents nivells de formació, però amb un objectiu comú: buscar una feina o canviar la que ja tenen», explicava ahir Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona. «Ja estem treballant en les novetats per a la pròxima edició, el març de 2026, que oferirà un horari de matí i tarda, com és habitual a les Fires que celebrem a la primera meitat de l’any», apuntava.