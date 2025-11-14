Tarragona
Una persona es llença a l'aigua per ajudar una altra que no podia sortir a la Punta del Morrot
Els fets han passat a primera hora del matí i s'han mobilitzat Bombers, Salvament Marítim i SEM
Una persona que passejava per la Punta del Morrot de Tarragona no ha dubtat en llençar-se a l'aigua al veure que una altra que es trobava mar endins tenia dificultats per sortir. Els fets han passat a primera hora del matí a la zona que hi ha entre la platja de Capellans i la Llarga de Tarragona. Els Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i Salvament Marítim s'han mobilitzat fins al lloc dels fets.
Segons explica Bombers, una persona ha alertat als serveis d'emergències per dues persones que no podien sortir de l'aigua. Quan han arribat al lloc s'han trobat als dos implicats a la zona de les roques, ja que el mar els ha empès fins allí. Els cossos d'emergències han aconseguit treure'ls de l'aigua i els han fet una primera assistència sanitària.
El banyista ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat fins a un centre hospitalari amb símptomes d'hiportèrmia i algunes rascades a causa del xoc amb les roques.
Salvament Marítim ha mobilitzat el seu helicòpter i una embarcació neumàtica i Bombers ha enviat tres dotacions terrestres.