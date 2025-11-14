La Contra Cultural
Les dones de Tarragona ja surten a la foto
Mer Hausmann reinterpreta la memòria visual del segle XIX transformant imatges d’arxiu amb intel·ligència artificial per incloure dones en escenaris on no eren presents
Aquest dissabte, 15 de novembre, s’inaugurarà a Tarragona l’exposició On comença la llum, un projecte que reinterpreta els arxius fotogràfics històrics de Tarragona per a imaginar una nova memòria visual femenina del segle XIX. Aquest treball és fruit de la 3a Residència de Creació i Investigació L’Arxiu, que ha recaigut sobre Mer Hausmann (Madrid, 1987), artista visual, fotògrafa professional, retocadora digital i docent especialitzada en intel·ligència artificial generativa i retoc avançat. On comença la llum és el resultat de la recerca desenvolupada durant la seva estada al Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu. Hausmann ha fet una tria d’imatges arxivístiques del segle XIX i, amb l’ajuda de la intel·ligència artificial generativa, les ha intervingut perquè les dones ocupin espais que tradicionalment els eren negats. Així, les veiem en bars i tavernes, exercint oficis que no els eren propis o participant en el món social i cultural, formant part per exemple de colles castelleres. «En algunes fotografies he mantingut la imatge pràcticament idèntica pel que fa a l’entorn i la resta de personatges, però hi he inclòs una persona o n’he modificat l’actitud. En altres, m’he inspirat en una imatge de l’arxiu per crear-ne una de similar, però explicant una història diferent», detalla l’artista. El joc, explica, també consisteix en no detallar quina és quina, i que l’espectador vagi a la web de l’Arxiu i contempli les imatges originals, de manera que l’exposició també l’acosti a tot aquest patrimoni digitalitzat.
En cap cas, afirma, «es tracta de substituir els homes en les imatges», sinó «de modificar les imatges del passat per incloure-hi les dones». Mer Hausmann assegura que aquesta obra no pretén substituir la memòria, sinó ampliar-la, contaminar-la i obrir-la, per acostar-nos al passat des d’una perspectiva crítica.
«Soc molt conscient que utilitzar la intel·ligència artificial generativa amb la fotografia pot ser polèmic, però considero que és una eina molt potent des del punt de vista conceptual per a determinats projectes», admet. «Es tracta d’imaginar-nos un passat que hauria pogut ser diferent». D’aquí que el títol del treball sigui On comença la llum: «S’explica, en primer lloc, perquè la fotografia és llum. Però també perquè amb aquesta exposició estem il·luminant les dones, traient-les de les ombres, i deixant que se n’expliqui una història»
On comença la llum forma part del festival SCAN Tarragona. La inauguració serà aquest dissabte, a les 12 del migdia, a l’Arxiu de Tarragona (Av. Vidal i Barraquer, s/n Magatzem 2 – Espai Tabacalera). L’exposició es podrà visitar fins al febrer de 2026, i l’accés és lliure.