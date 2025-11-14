Economia
El Govern confia que Europa donarà més dies de quota abans d’acabar l’any als pescadors
El conseller Ordeig assenyala que «anem tard» i obre la porta a més ajudes pel sector
El Govern de la Generalitat de Catalunya confia que la Unió Europea donarà més dies de quota abans d’acabar l’any als pescadors. «El comissari europeu de Pesca i Oceans, Costas Kadis, ens ha reconegut la feina dels últims anys. I s’ha compromès a estudiar-ho. Tenim el 80% de la flota amarrada. No pot ser», va expressar ahir Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura,Ramaderia, Pesca i Alimentació, des de Tarragona. Tot i això, encara no se sap quan es prendrà una decisió des de Brussel·les. «Anem tard. Estem esperant una resposta, que ens agradaria que fos ràpida i en els pròxims dies. Parlem amb el Ministeri i amb la Comissió. Nosaltres estem disposats a ajudar, com sempre», va afegir Ordeig.
En aquesta línia, l’executiu presidit per Salvador Illa celebra la posició de Kadis, però avisa que necessita «fets». «Volem més barques i una pesca sostenible al Mediterrani, menjant peix de llotja i proximitat? O volem menjar tots el mateix peix que arriba de l’altra punta del món?», va expressar el conseller. Per la seva banda, la secretària d’Estat d’Agricultura i Alimentació, Begoña García, va exposar que el reglament europeu, erròniament, basa les quotes de pesca segons el lluç. «No pot ser perquè el sector està treballant i ha invertit molts diners per millorar, per sobre de les exigències dels reglaments comunitaris. S’ha fet un treball incansable. No hi ha cap sector en aquest país que pugui aguantar amb només 120 dies de feina a l’any», va indicar García. Cal destacar que la meitat dels pescadors d’arrossegament de la demarcació de Tarragona ja han esgotat els dies de quota que tenen per treballar i no podran sortir més a la mar fins a l’any que ve. Són dades de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, que agrupa les nou entitats del litoral tarragoní, on hi ha unes 90 barques d’aquesta modalitat. «La Comissió Europea ha de moure fitxa. Espanya, junt amb Itàlia i França, així ho han exigit i demanat des de fa molt de temps. I el compromís del comissari és públic i notori. Volem fets», va concloure la secretària d’Estat. Ordeig va mantenir una reunió ahir al matí amb la Confraria de Pescadors de Tarragona en la qual es va tractar la problemàtica. La majoria de les barques tarragonines estan esperant a gastar els últims dies de treball al desembre per poder vendre peix durant la campanya de Nadal.
25 anys de DUN
Més enllà, el Recinte Firal de Tarragona va acollir ahir l’acte institucional del 25è aniversari de la Declaració Única Agrària (DUN). Es tracta del sistema a través del qual les explotacions agràries declaren les seves dades i sol·liciten ajuts i tràmits al Departament d’Agricultura. Per commemorar aquesta efemèride, el Govern de la Generalitat va organitzar l’acte, que va reunir més de 250 assistents, entre els quals hi havia antics consellers, directors generals i personal tècnic que, al llarg d’aquest quart de segle, han contribuït al desenvolupament i consolidació de la DUN. El conseller Ordeig va destacar la DUN com un sistema «construït conjuntament amb el sector agrari i amb la implicació de tots els serveis del Departament d’Agricultura, que han sabut veure-hi una oportunitat per optimitzar processos i millorar la gestió pública, convertint-la en un referent a escala nacional i internacional». També va recordar que aquesta eina «permet gestionar de manera eficient més de 350 milions d’euros anuals del sector agrari a Catalunya dins del marc de la Política Agrària Comunitària (PAC)». La Comissió Europea preveu una retallada del 22% dels fons de la PAC en el pressupost 2028-2034.