Societat
Una desena d’entitats i col·lectius s’adhereixen al projecte de nova ràdio comunitària de Tarragona
El Far Cooperatiu impulsa la iniciativa, que ara fa un pas endavant cap a la creació del grup promotor.
El projecte de Ràdio Comunitària de Tarragona ha fet avui un salt endavant. En la sessió de presentació convocada per El Far Cooperatiu i La Teulada, una desena de persones, entitats i col·lectius de la ciutat han expressat el seu interès a formar part del grup motor que començarà a donar forma a la futura emissora. Aquesta resposta confirma que existeix una voluntat real de construir un espai comunicatiu propi, de base comunitària i connectat amb la vida quotidiana de Tarragona.
Durant la trobada s’han compartit les primeres decisions sobre com es posarà en marxa el projecte. D’una banda, El Far i La Teulada assumiran temporalment el paper de nucli tècnic, encarregant-se de les tasques inicials que permetran activar la ràdio: la cerca de finançament per adquirir el material, l’habilitació d’un espai físic i la coordinació bàsica del procés (convocatòries, gestió d’espais i suport logístic). Aquest rol, però, té voluntat de ser transitori: la intenció és que la ràdio acabi sent governada de manera col·lectiva pel conjunt del teixit comunitari.
Paral·lelament, les persones i col·lectius assistents han acordat donar forma a un grup comunitari que anirà adquirint progressivament autonomia. Aquest grup serà l’encarregat de definir col·lectivament la identitat i el funcionament de la ràdio, així com de començar a imaginar continguts i processos de participació.
Un context que reforça la necessitat del projecte
El projecte pren sentit en un moment en què, tot i disposar d’un accés a la informació sense precedents, la societat es troba cada vegada més exposada al soroll, la desinformació i les narratives que exclouen moltes realitats socials. Enmig d’aquest escenari, es fa necessari recuperar espais de comunicació arrelats al territori, on les veus que sovint queden fora dels mitjans convencionals tinguin espai per explicar-se.
És en aquest context que El Far Cooperatiu impulsa la creació de la ràdio comunitària, amb la voluntat que sigui un projecte obert, fet des de la base i amb vocació d’arrelament.