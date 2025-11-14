Successos
Crema una furgoneta i un altre cotxe resulta afectat pel foc a Campclar
Els fets han passat prop de la comissaria dels Mossos d'Esquadra
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de divendres en un incendi de vehicle al barri de Campclar de Tarragona. Els fets han passat a les 00.16 hores a la plaça dels Mossos d'Esquadra, prop de la comissaria de la policia autonòmica.
El foc ha cremat una furgoneta i ha afectat parcialment un turisme que es trobava aparcat al costat. Cap persona ha resultat ferida. En el servei ha treballat una dotació terrestres de Bombers.