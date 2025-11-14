Diari Més

Crema una furgoneta i un altre cotxe resulta afectat pel foc a Campclar

Els fets han passat prop de la comissaria dels Mossos d'Esquadra

Imatge de la furgoneta incendiada a Campclar.Bombers

Shaila CidRedactora

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de divendres en un incendi de vehicle al barri de Campclar de Tarragona. Els fets han passat a les 00.16 hores a la plaça dels Mossos d'Esquadra, prop de la comissaria de la policia autonòmica.

El foc ha cremat una furgoneta i ha afectat parcialment un turisme que es trobava aparcat al costat. Cap persona ha resultat ferida. En el servei ha treballat una dotació terrestres de Bombers.

