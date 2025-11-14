Societat
“Boig per tu”: últimes entrades disponibles per a la nova experiència nupcial de Tarragona
La primera edició serà una jornada exclusiva per a parelles que volen viure una experiència inspiradora, elegant i diferent
Tarragona acollirà aquest dissabte la primera edició de ‘Boig per tu’, una jornada exclusiva destinada a parelles que volen viure els preparatius del seu casament amb calma, inspiració i il·lusió. Queden les últimes entrades disponibles, per la qual cosa aquells que desitgin assistir s’han d’assegurar com més aviat millor.
L’esdeveniment, organitzat per La Via T amb la col·laboració de Casa Joan Miret, neix amb la voluntat de posar de relleu el talent local del sector nupcial, destacant la qualitat, la creativitat i la diversitat dels serveis que ofereix la ciutat.
La Casa Joan Miret, situada a la Rambla Nova 36, acollirà la cita de 12.00 a 19.00 hores, convertint-se en l’escenari perfecte per a una jornada que pretén ser inspiradora. Segons Raquel Pizarro, presidenta de La Via T, “els assistents podran gaudir d’un itinerari complet d’experiències, amb showrooms privats, expositors especialitzats i moments únics per inspirar-se i gaudir del seu futur casament”.
Durant tota la jornada, les parelles podran descobrir showrooms privats amb les darreres tendències del sector nupcial, expositors especialitzats en fotografia, joieria, viatges, floristeria, decoració i moda, així com degustar un brunch musical i tastos gastronòmics de restauradors locals. A més, hi haurà una desfilada de moda nupcial amb les novetats en vestits de núvia, nuvi i cerimònia, i un tardeig amb música i sorpreses per tancar la jornada amb un ambient festiu i inspirador.
El cartell oficial, obra del dissenyador i il·lustrador tarragoní Julio Aliau, aporta un toc artístic i elegant que vol reflectir l’essència de l’experiència. Els assistents també podran participar en el sorteig d’un lot especial i disfrutar d’un espai per connectar amb professionals del sector.
Entre les marques confirmades està Sastrería Pizarro, Worldjet Viatges, SOHO by Tarraco Sea Food, Elena Osuna Photograph, Atelier de Bodas, Joieria Santa Gemma, Mary Kay, Alice’s Weddings, Mag Nebur Events, Lexus, entre d'altres.
Les entrades estan a punt d’esgotar-se i es poden adquirir a Entradium, amb tarifes que van dels 5 als 9 euros segons la data de compra. L’esdeveniment reafirma el compromís de La Via T amb el comerç local, oferint una plataforma per fer xarxa, establir contactes i mostrar el talent tarragoní davant d’un públic que busca experiències autèntiques i inspiradores.