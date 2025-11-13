Universitat
La URV recorda la visita de Lorca a Tarragona noranta anys després amb unes jornades
Les jornades 'Poeta en Tarragona' reivindiquen la seva empremta a la ciutat i fan valdre el vincle entre la seva obra i el territori
El Departament de Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili organitza els dies 13 i 14 de novembre de 2025 les jornades Poeta en Tarragona, amb motiu del norantè aniversari de la visita de Federico García Lorca a la ciutat. L’objectiu és reivindicar i donar a conèixer l’empremta que aquell episodi històric va deixar a Tarragona, posant en relleu el vincle entre el poeta granadí i el territori, i subratllant el valor cultural i literari d’aquella trobada.
El congrés vol situar la URV com a referent en la difusió i la investigació de la literatura hispànica, i reforçar la seva aposta per la cultura com a espai de trobada, diàleg i projecció social. Amb un programa que combina conferències, activitats divulgatives i participació ciutadana, les jornades s’adrecen tant a la comunitat universitària com al públic general interessat en la figura i l’obra de Lorca.
Segons explica la María Isabel Calle, investigadora del Departament de Filologies Romàniques i coordinadora de les jornades, «hi ha 113 persones inscrites, la qual cosa és tot un èxit. A més, hi ha molts estudiants del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, però també d’Història, i com que que està obert a tota la ciutadania, hi ha molta gent que ve de Tarragona».
Hi participen especialistes de diferents disciplines que abordaran la figura del poeta des de perspectives literàries, històriques i artístiques. Entre els ponents destaquen Antonina Rodrigo, una de les primeres biògrafes de Lorca i gran coneixedora del seu pas per Catalunya; Pepa Merlo, especialista en la Generació del 27 i en les escriptores d’aquesta època, i Víctor Fernández, periodista que va investigar el conegut episodi de «l’home de Tarragona» que va denunciar el poeta, i que recentment ha estat desmentit com a originari de la ciutat.
També hi intervenen Josep M. Rosselló, artista i pintor que ha estudiat els dibuixos de Lorca; Enrique Bonet, autor de la novel·la gràfica La araña del olvido, i Víctor Amela, escriptor i periodista que ha publicat dues novel·les sobre la relació de la seva família amb el poeta. A més, Carlota Vidal, experta en la Tarragona republicana, aporta la visió històrica del context que Lorca va conèixer durant la seva estada.
Les jornades compten també amb la participació de Viviana de Salvador, neta de Lluís de Salvador, el periodista que va entrevistar Lorca a Tarragona el 1935, i de l’actriu i catedràtica jubilada de la URV Esther Forgas, que compartirà records familiars i materials dedicats per Margarida Xirgu, amiga i col·laboradora del poeta.
El programa d’activitats s’estén al llarg de tota la tardor i inclou projeccions de documentals, presentacions de llibres, conferències, concerts, lectures dramatitzades i exposicions dedicades a la figura de Lorca i al context històric de la seva visita a Tarragona. Entre els actes més destacats hi ha la projecció del documental Roma Pura. Lorca a Tarragona (1935), concerts de l’Orquestra Simfònica de la URV, lectures escèniques i rutes literàries per la Tarragona republicana.