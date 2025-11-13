Comerç
Radical Market torna a Tarragona amb descomptes de fins al 80%
Del 5 al 7 de desembre, la Tarraco Arena acollirà més de 60 expositors i milers de productes de primeres marques a preus increïbles.
Torna a Tarragona una de les cites comercials més esperades de l’any. Del 5 al 7 de desembre, la Tarraco Arena acollirà una nova edició del Radical Market Tarragona, la fira amb descomptes més gran del territori. L’esdeveniment reunirà més de 60 expositors i oferirà milers d’articles amb rebaixes de fins al 80% en marques de primer nivell. L’horari serà ininterromput, de 10 a 21 hores.
Els visitants hi trobaran una àmplia varietat de productes: moda, calçat, accessoris, articles per a la llar, descans, gastronomia, cosmètica i bellesa, entre d’altres. Serà també una ocasió ideal per avançar les compres de Nadal i aconseguir regals a bon preu.
Entre les marques presents destaquen Adidas, Nike, Ray-Ban, Calvin Klein, Pepe Jeans, Geox o Jack & Jones, així com firmes de moda vintage per tots aquells que busquin peces úniques. També hi haurà productes per la llar, com sofàs, petits electrodomèstics o utensilis de cuina, i una zona gastronòmica amb formatges, ibèrics, dolços artesanals i especialitats internacionals.
Per premiar la participació, l’organització sortejarà un xec de 500 euros entre tots els assistents, que es podrà bescanviar en qualsevol dels estands del recinte. L’accés a la Tarraco Arena (carrer de Mallorca, 18) és senzill tant per si es va amb vehicle privat com amb transport públic —la línia 41 té parada a Pere Martell, 34.