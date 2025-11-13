Equipaments
El PSC i ECP acorden mantenir la partida per reformar la caseta de Tarragona 2
En Comú Podem pressiona el govern municipal perquè adjudiqui les obres la setmana vinent
L’Ajuntament de Tarragona no eliminarà, finalment, la partida de 20.000 euros que hi havia reservada en els pressupostos municipals del 2025 per a recuperar la caseta abandonada de Tarragona 2, que es va convertir en l’espai de trobada de l’Associació de Veïns del barri fins que va esclatar la pandèmia el 2020. El govern municipal tenia previst destinar aquests diners a altres inversions, ja que assegurava que no s’hi podien fer obres perquè no està «legalitzada» i calia espera fins a l’aprovació del nou POUM per poder actuar.
L’executiu socialista ha acabat rectificant després de les converses mantingudes dimarts al vespre amb En Comú Podem, partit amb el qual havien pactat els diners per aquest projecte. De fet, la formació morada ha demanat al gabinet de Rubén Viñuales que adjudiqui les obres de rehabilitació la setmana vinent i es pugui iniciar al més aviat possible la recuperació d’aquest espai. «No anàvem a permetre que, en plena negociació del pressupost, s’elimini una partida fruit d’un acord que el mateix govern va assumir amb nosaltres l’any passat», afirma el portaveu d’ECP, Jordi Collado.
Fonts municipals expliquen al Diari Més que «s’està mirant la manera de dur a terme les reparacions, però no es podrà cedir a l’Associació de Veïns fins l’aprovació del nou POUM». Mentrestant, s’hi podrien organitzar activitats per al gaudi del barri.
Modificatiu de crèdit
Aquest dimarts, l’AV de Tarragona 2 va tornar a reclamar la «recuperació» d’aquest espai. El seu president, Julià Montoya, va denunciar que el govern tenia previst eliminar els 20.000 euros reservats per a rehabilitar la caseta a través del modificatiu de crèdit que es va presentar ahir durant la CIS d’Hisenda. Finalment, l’executiu va incloure una esmena per mantenir la partida, la qual va ser aprovada per unanimitat. «No pot quedar bloquejada per decisions improvisades o per la manca de voluntat política», remarquen des d’ECP.
La caseta d’obra es va establir durant la construcció de la urbanització de Tarragona 2 i mai es va enderrocar. L’associació veïnal va convertir-la en la seva seu improvisada des del 1999, però va caure en desús amb la pandèmia i l’Ajuntament la va tapiar.