Economia
El pressupost municipal del 2026 inclourà 19,5 milions d’euros en inversions per a Tarragona
El govern ultima els nous comptes, que preveuen un increment del 2,6% en despesa corrent
Tarragona destinarà 19,5 milions d’euros a inversions el 2026. Aquesta és la xifra que planteja el govern municipal de Rubén Viñuales en el seu esborrany de pressupostos per a l’any vinent. Fonts consultades pel Diari Més, expliquen que l’executiu socialista està fent els últims retocs a uns comptes que s’enfilaran fins als 218,5 milions d’euros, el que suposarà un increment del 3,5% respecte als actuals. En aquest sentit, està prevista una pujada del 2,6% en la partida de despesa corrent, amb un augment notable en el capítol de personal.
Dels gairebé vint milions d’euros que es destinaran per a inversions, 14,9 milions provindran d’un préstec bancari que sol·licitarà més endavant l’Ajuntament. La resta es finançarà amb subvencions d’altres administracions i venda de patrimoni. Així doncs, el consistori disposarà de més diners per a finançar projectes a la ciutat en comparació amb els pressupostos del 2025, en els quals es van reservar 17 milions.
En canvi, la xifra va ser superior en els comptes del 2024, els primers que va aprovar el govern municipal. En aquell cas, l’import ascendia fins als 21 milions d’euros, la xifra més alta de la història a Tarragona. Del total, quatre milions es van obtenir a través d’un pla rasclet que va permetre recuperar els diners de 350 partides d’inversions d’anys anteriors que encara estaven pendents d’executar.
Prémer l’accelerador
L’executiu socialista tenia previst, en un primer moment, que els pressupostos es votessin en un ple extraordinari el pròxim 27 de novembre. Finalment, el gabinet de Viñuales ha decidit prémer l’accelerador i la intenció és que es debatin en la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 21. I és que les negociacions amb els grups de l’oposició van per bon camí. Especialment, amb En Comú Podem i Junts per Catalunya, els quals han estat prioritaris per al govern. Els no adscrits, Javier Gómez i Jaime Duque, així com l’edil trànsfuga Elvira Vidal també s’han postulat com a socis per a l’aprovació dels comptes.
«Estem tancant serrells importants i, fins que això no estigui tancat, seguirem negociant amb tranquil·litat i discreció. Encara queda camí per recórrer», assenyala el portaveu de JxCat, Jordi Sendra, que va presentar una cinquantena de propostes al govern. Les converses també estan avançades entre els socialistes i ECP, que torna a posar l’habitatge com a prioritat. Per la seva banda, els consellers Javier Gómez i Jaime Duque asseguren que «moltes de les propostes que hem fet han estat recollides».
«Observem uns pressupostos d’inversió, però de contenció, molt encertats i realistes», apunten els edils, que fan una «primera valoració positiva». No obstant això, estan a l’espera de rebre «el detall complet de les partides de despeses i ingressos corrents per poder emetre una valoració final». El govern té previst enviar l’esborrany definitiu als grups aquest divendres i convocar una CIS d’Hisenda d’urgència el dilluns al matí, per votar si s’eleva al ple del dia 21 per a la seva aprovació.
Aquell dia, també es debatran els comptes de les empreses municipals i els organismes autònoms. Els consells d’administració de l’IMSST i el Patronat de Turisme ja van avalar, en primera instància, els seus respectius pressupostos la setmana passada i, avui, s’espera que ho facin la resta dels ens municipals.