Policial
Una persecució policial per l'AP-7 acaba amb dos detinguts a Tarragona per transportar haixix
Els Mossos d'Esquadra van detectar un vehicle sospitós en una benzinera de Vila-seca, moment en que el conductor va iniciar la fugida
Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir ahir dos homes, de 40 i 51 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 11.35 h, quan una patrulla va detectar un vehicle sospitós estacionat a l’àrea de servei situada a la confluència de la C-14 amb l’AP-7, al terme municipal de Vila-seca. En apropar-s’hi, el conductor va arrencar bruscament i va fugir a gran velocitat per l’AP-7 en sentit Tarragona.
Els agents van iniciar un seguiment i, amb el suport d’una altra patrulla, van aconseguir interceptar el vehicle al punt quilomètric 236, a l’àrea de descans del Mèdol (Tarragona). Abans de ser aturat, el conductor va desobeir les ordres dels agents i va conduir de manera temerària per intentar escapar-se.
Un cop identificats, els dos ocupants van manifestar que havien sortit d’Alacant amb destinació a l’aeroport de Barcelona - El Prat. En l’escorcoll del vehicle, els agents van localitzar a l’interior d’una maleta quatre peces rectangulars i 166 cilindres d’haixix. Aquest tipus d’embalums són similars als que s’intervenen habitualment en controls de passatgers, ja que solen ser ingerits per transportar la droga dins l’organisme.
Aquestes càpsules solen anar recobertes de materials molt resistents per evitar que es dissolguin a l’estómac, però un trencament accidental pot causar intoxicacions molt greus i, fins i tot, la mort.
Aquesta actuació s’emmarca en els dispositius preventius que els Mossos d’Esquadra duen a terme al territori, amb controls aleatoris i dinàmics orientats a prevenir i detectar delictes de tota mena.
Els agents van traslladar el vehicle a dependències policials i van detenir els dos homes. Està previst que passin a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona en les properes hores.