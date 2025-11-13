Salut
L’Hospital Joan XXIII millorarà l’atenció als pacients crítics amb intel·ligència artificial
El centre desenvolupa un projecte pioner que optimitzarà la gestió de les UCI arreu de Catalunya
L’Hospital Universitari Joan XXIII participa en un projecte pioner que busca transformar l’atenció als pacients crítics mitjançant la intel·ligència artificial i la gestió avançada de dades. La iniciativa es desenvolupa en el marc del projecte Crític.CAT i forma part d’una estratègia global del Servei Català de la Salut (CatSalut) per optimitzar les unitats de cures intensives (UCI) dels hospitals públics de Catalunya. El projecte, coordinat per la Fundació TIC Salut i Social, té com a objectiu recollir, integrar i analitzar en temps real les dades de les UCI dels centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
D’aquesta manera, es podrà obtenir un mapa automatitzat de la situació dels pacients crítics a tot el territori, optimitzant recursos i millorant la presa de decisions clíniques i organitzatives. La iniciativa es va presentar ahir en el marc del III Crítical Care Data Analysis Summit, celebrat al Seminari de Tarragona. Aquest va reunir experts d’arreu del país per debatre sobre l’ús de dades i la IA en la millora d’atenció als pacients crítics.
«El Crític.CAT és un projecte realment transformador», va assegurar durant la jornada Roser Anglès, directora assistencial d’Hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS). «Comencem amb el Joan XXIII, però ja estem treballant per estendre el model arreu de Catalunya», va afegir. A l’hospital, la iniciativa es concreta en el disseny funcional d’un centre de gestió de dades de crítics. Aquest actuarà com a nucli de referència per a tot el sistema públic català i desenvoluparà una plataforma d’IA capaç d’entrenar models predictius basats en dades cíniques reals.
«Per una banda, volem tenir informació en temps real de com estan les UCI de Catalunya: l’ocupació, l’estat dels pacients ingressats... Per l’altra, aquesta gestió també ens permetrà analitzar les dades retrospectives, cosa que ens ajudarà a avaluar els resultats. Si no tenim informació de què ha passat, no podem canviar la forma d’organitzar-nos», va afirmar Maria Bodí, cap del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Joan XXIII. La doctora va remarcar que aquest procés s’està desenvolupant amb totes les garanties ètiques i legals i amb la participació de professionals clínics, enginyers biomèdics i experts en dades. «No és un projecte que es pugui implementar en dos dies. S’han de fer validacions per garantir que funciona en l’entorn clínic real», va apuntar.
«Hem triat l’Hospital Joan XXIII perquè la seva unitat de gestió i anàlisi de dades ja té experiència en construir aquest tipus d’algoritmes. Aquests, per exemple, poden preveure quan serà l’alta del pacient», va concretar Joan Guanyabens, director de la Fundació TIC Salut i Social. El model de gestió de dades desenvolupat a Tarragona ja s’està implementant a l’Hospital Josep Trueta de Girona. «Creiem que allà es donen les condicions per arrencar el programa. Aviat el farem arribar a la resta de Tarragona, i el pròxim pas serà portar-lo a Lleida», va detallar Guanyabens. Barcelona, va indicar, serà l’última fase del projecte.