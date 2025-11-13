Finances
L’economia de Tarragona creix un 3,4%: «Recuperem els nivells prepandèmia»
La millora registrada a la demarcació està lleugerament per sota de la mitjana catalana, segons l’anuari del BBVA
El Camp de Tarragona va registrar un increment del 3,4% en el seu valor afegit brut (VAB) durant el 2024. Així es desprèn de l’Anuari Econòmic Comarcal BBVA, en el qual s’assenyala que el sector serveis ha impulsat aquesta millora no només al territori, sinó també a tot el país. El director de l’estudi, Josep Oliver, va qualificar d’«excepcionalment notable» el creixement econòmic viscut a la demarcació, tot i estar lleugerament per sota de la mitjana catalana (4%).
«Finalment, s’han pogut recuperar els nivells prepandèmia», va assenyalar el catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), qui assenyala que «el xoc de la covid va ser d’una intensitat excepcionalment dolenta per a la província i han estat necessaris els últims quatre anys per tornar a tenir les xifres del 2019». Les comarques on més va créixer el VAB l’any passat van ser el Baix Penedès (4,2%), el Tarragonès (3,6%), la Conca de Barberà (3,6%), el Baix Camp (3%), l’Alt Camp (2,9%) i el Priorat (2,8%).
L’impuls econòmic registrat en el conjunt de demarcació es deu, en gran part, a l’avenç dels serveis (4,5%), el principal sector del Camp de Tarragona. L’estudi destaca les millores rellevants en l’àmbit de l’hostaleria, amb un increment del 5% de les pernoctacions en establiments hotelers de la Costa Daurada respecte al 2019, passant de 9,8 a 10,2 milions. En canvi, les mercaderies del Port de Tarragona van assolir les 31.700 milions de tones, una xifra inferior a les del 2023.
Oliver va destacar que el sector terciari té un pes més elevat en el valor afegit brut de Catalunya (75%) respecte al de la demarcació tarragonina (67%). Aquest és el principal motiu pel qual el creixement global registrat al territori és inferior al d’altres vegueries com Barcelona (4,9), les comarques centrals (4%), Lleida, Girona i l’Alt Pirineu i Aran (4,5). Pel que fa a les Terres de l’Ebre, on té més pes l’energia, l’increment del VAB va ser inferior (3,2%).
Indústria i construcció
Al Camp de Tarragona, la indústria —que va suposar més del 27% del VAB el 2023— va tenir un increment més limitat (1,5%) durant el 2024. Hi va haver una dinàmica positiva en les produccions manufactureres (1,8%), mentre que en les branques d’energia, residus, aigua i gas va ser més continguda (0,5%). Les indústries alimentàries van registrar un creixement del 3,8%, es va viure un augment del 5,7% en el material de transport i la química va viure una estabilització. Per contra, es va produir una caiguda del 2% en la metal·lúrgia.
També es va registrar un lleuger descens en el sector de la construcció (-0,2%). Tot i els resultats positius entre el 2021 i el 2023, la forta davallada del 2020 (-16,5%) fa que el saldo negatiu respecte al 2019 continuï sent del —11,3%. La caiguda del 2024 va reflectir els febles augments de l’edificació i promoció immobiliària (1%), que representa el 33,7% del VAB de la construcció. Mentrestant, l’obra civil es va contraure un 3%.
El sector primari es va estabilitzar el 2024, amb un petit increment del 0,3%. Les branques agrícoles van patir una davallada (-1,8%), que es va compensar amb millores en el ramader (2,6%) i la pesca (8,7%). Respecte al mercat de treball, els afiliats van créixer un 3,4%, assolint els 275.000. Oliver augura que els pròxims anys seran «positius per a l’economia de Tarragona».
A disposició de la gent
«Som una entitat profundament arrelada al territori i és un orgull poder posar a disposició de la societat aquesta eina d’anàlisi econòmica tan completa», va assegurar Albert Roca, director del centro de Banca de Clientes de Tarragona de BBVA, qui va assenyalar que «és el segon any que es pot consultar l’estudi pel nostre portal digital».