El Joan XXIII incorpora un nou bipedestador per a rehabilitació gràcies a la Caminada per l’Ictus
Aquest dissabte es viurà al Serrallo una nova edició de la caminada solidària
El Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital Universitari Joan XXIII ha incorporat recentment un bipedestador per millorar la recuperació dels pacients que han patit un ictus. Aquesta màquina s’ha pogut adquirir gràcies a les donacions en motiu de la Caminada per l’ictus del 2024, que celebrarà una nova edició aquest dissabte.
El bipedestador permet que els pacients hospitalitzats puguin adoptar la posició de peu de manera segura i adaptada en les primeres fases de la rehabilitació. Aquesta eina facilita la mobilització precoç i contribueix a millorar la tolerància a la càrrega, el to muscular, l’equilibri i la percepció corporal, aspectes essencials per a una recuperació funcional òptima.
Els responsables del servei han agraït la implicació de les persones que van prendre part en la convocatòria de l’any passat i animen a tothom a participar i a expressar la seva solidaritat participant en la nova edició de la Caminada per l’Ictus que tindrà lloc aquest dissabte al Serrallo.
Les inscripcions i les donacions ja estan obertes en línia, i també es podran fer presencialment dissabte a partir de les 09:30 davant del Pòsit, una hora i mitja abans que arrenqui la caminada. Enguany, els diners que es recaptaran aniran a l’Associació Sobreviure a l’ictus Tarragona.