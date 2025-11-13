Cultura
Els amfiteatres romans, protagonistes del setè Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic
El congrés d'enguany es centra en els amfiteatres romans a través de debats entre experts internacionals sobre la seva història, conservació i impacte en la ciutat
Tarragona tornarà a posar el focus en l’arqueologia clàssica els dies 20 i 21 de novembre amb la celebració del setè Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic, que tindrà lloc a la seu de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Enguany, els amfiteatres romans seran els grans protagonistes de la trobada.
Investigadors de prestigi internacional debatran sobre el paper i l’evolució d’aquests recintes com a espais d’espectacle, arquitectura pública i memòria històrica. Entre els monuments estudiats hi haurà amfiteatres de Durrës (Albània), El Djem (Tunísia), Cartagena, Clunia (Burgos), Ategua (Còrdova), Emerita Augusta (Mèrida) i Tarraco.
Les ponències tractaran temes com les intervencions arqueològiques recents, les innovacions tècniques en la seva construcció, els processos de conservació i rehabilitació i les transformacions urbanes derivades dels amfiteatres. La trobada comptarà amb una vintena de ponents i reunirà un centenar d’assistents, on els responsables explicaran les directrius i accions previstes per a la seva conservació i posada en valor, encarregat l’any passat per l’Ajuntament de la ciutat.
El director del congrés, Joaquín Ruiz de Arbulo, ha destacat la rellevància de l’amfiteatre tarragoní perquè “explica tota l’evolució de la ciutat des dels seus orígens fins al món romà i les èpoques medieval i moderna. És un monument complex i atractiu per la seva diversitat d’usos al llarg de la història i està molt ben conservat al seu interior. Encara hi ha molts aspectes per conèixer des del punt de vista científic”.
La Tarraco Biennal, des del primer congrés l'any 2012, ressalta la tasca conjunta de totes les institucions i entitats vinculades al patrimoni que formen part del comitè científic: la URV, l’ICAC, el Museu d’Història de Tarragona, el Museu Nacional Arqueològic, el Departament de Cultura de la Generalitat, l’Arquebisbat i la Reial Societat Arqueològica.