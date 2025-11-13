Policial
Detingut a Tarragona per conduir una moto sostreta, sense permís i amb haixix a sobre
La Guàrdia Urbana el va aturar després de detectar que circulava a velocitat inadequada i fent avançaments prohibits
La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir aquest dimecres a la tarda un home de 20 anys que conduïa una moto sostreta i sense haver obtingut mai el permís, a més de portar prop de 300 grams d'haixix a sobre.
Una patrulla que estava fent un control estàtic al carrer Riu Llobregat va observar una motocicleta que circulava a una velocitat inadequada, fent ziga-zaga i avançant a vehicles en llocs on està prohibit. Els agents van perseguir-lo fins que el van aconseguir aturar al carrer Riu Siurana.
Després d'identificar-lo, van comprovar que la moto constava com a sostreta des del 4 de novembre. El vehicle no tenia cap clau per engegar-lo o parar-la, el sistema havia estat manipulat i havia estat substituïda per un objecte metàl·lic.
En l'escorcoll superficial posterior, la patrulla li va trobar 299 grams d'haixix en tres pastilles. Per tot plegat, va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i contra la seguretat del trànsit, així com per furt de vehicle de motor.