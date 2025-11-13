Policial
Detenen un lladre a Tarragona que s'enfilava a una canonada de gas per accedir i robar en tres domicilis
Els fets van passar la matinada del 28 d'octubre en un edifici del carrer Eivissa
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir ahir un home de 18 anys com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb força a interior de domicili.
Els fets es remunten a la matinada del passat 28 d’octubre, quan un individu es va enfilar per la canonada exterior del subministrament de gas d’un edifici del carrer Eivissa de Tarragona. Entre les 02.00 i les 07.00 hores va anar ascendint fins al sisè pis i va intentar accedir a tres domicilis.
En un dels habitatges no va aconseguir entrar i en un altre va haver de fugir quan ja era a l’interior en ser sorprès pel propietari. Tot i això, va poder accedir a un tercer domicili d’on va sostreure un telèfon mòbil, diverses joies, targetes bancàries i diners en efectiu. En els tres casos va accedir a través de portes o finestres de balcons que estaven obertes o que va acabar forçant.
Arran dels fets i de la inquietud generada entre el veïnat, els mossos van iniciar una investigació que va permetre identificar el presumpte autor. Finalment ahir, pels volts de les 12.25 h, els agents el van localitzar i detenir a la plaça de la Font de Tarragona. Està previst que el detingut passi en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.