Policial
Desarticulen un grup criminal que eludia pagar l’IVA en la venda online de mòbils a Tarragona
S’han fet escorcolls en habitatges i locals a Andorra, Jaén, Coslada i Tarragona
La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han detingut tres persones i n’han investigat dues més d’una organització criminal que oferia per internet dispositius electrònics, sobretot mòbils i tauletes, i que havia creat un entramat d’empreses per simular que la venda a clients localitzats a l’estat espanyol es feia des d’Andorra per eludir el pagament de l’IVA.
La investigació ha constatat que l’activitat no es feia a Andorra, sinó en una nau ubicada a Jaén des d’on distribuïen per missatgeria els dispositius procedents d’altres països europeus. Es calcula que el frau a Hisenda supera els 4 milions d’euros. S’han fet escorcolls en habitatges i locals comercials ubicats a les localitats de Jaén, Coslada (Madrid), Tarragona i a Andorra. Els investigadors policials atribueixen a l'organització diversos delictes contra Hisenda durant els exercicis fiscals del 2019 al 2024.
En els escorcolls practicats a Andorra es van localitzar les oficines on la societat simulava treballar, que es trobaven completament buides tot i intentar aparentar exteriorment que s’hi desenvolupava una activitat comercial.
La investigació, que va començar el 2023, ha permès intervenir nombrosos comptes bancaris utilitzats en l’entramat, immobles i vehicles d’alta gamma, motos de neu i motocicletes. En els escorcolls domiciliaris s’han localitzat 70.000 euros en diferents comptes bancaris.
Després del tancament de la nau de Jaén a finals del 2023, la mercaderia es va continuar rebent i expedint als clients finals, a través d’un magatzem logístic a Coslada (Madrid).
L’empresa principal de l’entramat s’anunciava com a líder de vendes a internet en el sector. Com que no pagava certs impostos, l’organització disposava d’un ampli marge comercial per oferir grans ofertes a preus molt competitius.
Aquest entramat permetia els membres de l’organització dur un tren de vida molt elevat i algun dels líders havia arribat a tenir ingressos de gairebé un milió d’euros en algun dels comptes i a gestionar grans quantitats de criptomonedes.
Un cop localitzats els presumptes autors, se’ls va detenir. El líder de l’organització va ser detingut a Andorra en el marc d’una comissió rogatòria internacional.
La pàgina web que utilitzaven per vendre els telèfons mòbils i altres dispositius electrònics ha estat bloquejada per ordre judicial.