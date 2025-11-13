Via Pública
Comencen els treballs de renovació de més de 300 llumeneres a Sant Salvador i Sant Ramon
L'import de les obres és de 264.948,52 euros i duraran unes setmanes
Ja han començat els treballs de substitució de l’enllumenat dels barris de Sant Salvador i Sant Ramon. Concretament, es renovaran fins a 345 llumeneres (192 a Sant Salvador i 153 a Sant Ramon), les quals implementaran l’ús de tecnologia LED que reemplaçarà els sistemes obsolets d’halogenurs metàl·lics i vapor de sodi. El nou enllumenat oferirà una menor potència i un major rendiment, sumat a una millora en eficiència energètica i sostenibilitat. La intervenció suposarà també l’ampliació de dues llumeneres a Sant Salvador.
Aquestes actuacions s’agrupen amb les tasques de renovació de les llumeneres dels entorns del Cementiri i la Rotonda d’Europa. Entrant en detall conjunt d’aquestes quatre intervencions, la potència de les instal·lacions es reduirà de 109,745 kW a 29,89 kW (un 72,8%, aproximadament). L'actuació, a més de millorar les característiques lumíniques i millorar l'eficiència energètica, tindrà un impacte favorable tant en termes econòmics com de sostenibilitat: s'aproxima que suposarà un estalvi de consum de 352.020 kWh / any i un 48.499 € anuals. A més, a nivells d'emissions, s'estalviaran uns 123.213 kg CO₂ l'any.
L'import de les obres a Sant Ramon, Sant Salvador, rotonda Europa i entorn del Cementiri és de 264.948,52 € (IVA inclòs). Els treballs continuaran durant les pròximes setmanes.
Aquestes intervencions formen part del projecte de renovació de l'enllumenat de la ciutat, que actuarà en altres punts com la plaça Imperial Tarraco o Sant Pere i Sant Pau. Aquest projecte ha sigut objecte de la subvenció de la convocatòria Alumbrados Singulares de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) i el seu objectiu és impulsar Tarragona cap a un futur més sostenible i eficient, energèticament i econòmicament.