Societat
Tarragona "actualitza" el preu de les llars d'infants, que s'encareixen entre 3,50 i 12,25 euros mensuals de mitjana
El consistori defensa que els preus màxims del servei continuen sent dels més baixos de Catalunya
La comissió d'informació i seguiment d'Hisenda de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat una modificació de les quotes de les llars d'infants municipals. El consistori defensa que els preus públics d'aquests serveis no s'actualitzaven des de l'any 2021 i que els nous preus màxims - 185 euros per a I1 i 320 euros per a I0-, continuen sent dels més baixos de Catalunya. Amb la tarifació social per escolarització i serveis complementaris, la quota mitjana mensual de les famílies se situarà en 94 euros. L'increment mitjà mensual per família, el curs que ve, serà d'entre 3,50 euros i 12,25 euros. Les famílies més vulnerables (45%) pagaran 2,5 euros mensuals més i les famílies amb les rendes més altes (35%) pagaran 25 euros més cada mes.