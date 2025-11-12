Solidaritat
La Tarraco Health Race 2025 bat rècords de participació
La cursa solidària del Col·legi de Metges de Tarragona i Tarragona Esports supera ja les 1.000 inscripcions i reforça el seu missatge de salut, esport i compromís social
La Tarraco Health Race 2025 (THR) enceta la seva quarta edició amb un èxit de participació i novetats destacades. La cursa, organitzada per la Fundació Antonius Musa del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) i Tarragona Esports, es celebrarà el diumenge 30 de novembre i ja ha superat les 1.000 inscripcions, unes 200 més que a la mateixa data de l’any passat.
L’acte de presentació s’ha celebrat aquest matí a la seu del COMT, on s’ha destacat el creixement constant de la iniciativa i el seu paper com a esdeveniment esportiu i solidari de referència a la ciutat.
Entre les novetats d’aquest any, destaca la Milla dels Nens, una volta al circuit de la Via de l’Imperi Romà dissenyada perquè els més petits visquin l’experiència de córrer en un entorn festiu i saludable. A més, la caminada popular tindrà el mateix recorregut que la prova de 5K, passant pels carrers més emblemàtics de Tarragona, amb sortida i arribada davant del COMT.
El Dr. Sergi Boada, president del COMT, ha subratllat que “la Tarraco Health Race és una manera de fer salut al carrer, d’unir esport, prevenció i compromís social”, i ha celebrat la bona resposta ciutadana: “El fet d’haver superat ja el miler d’inscrits demostra la consolidació d’aquesta cursa.”
Per la seva banda, el conseller d’Esports i Salut Pública de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha destacat el caràcter inclusiu i solidari de la iniciativa: “La Tarraco Health Race promou l’activitat física per fer salut i, a més, té un component solidari molt important. Tothom qui s’apunta ja guanya, perquè contribueix a una bona causa.”
En aquesta edició, la recaptació es destinarà a la Fundació Rosa Maria Vivar, dedicada a la recerca sobre l’Alzheimer. La seva presidenta, Margarita Oliva, ha agraït el suport rebut i ha recordat que “l’Alzheimer és una malaltia que afecta prop d’un milió de persones a l’Estat espanyol. El nostre objectiu és frenar-ne l’expansió amb més recerca i sensibilització.”
La Tarraco Health Race compta amb el suport institucional de la Diputació de Tarragona, el patrocini de Grup Oliva Motor, Medicorasse Med1, Clínica Mayol, Xarxa Santa Tecla, Embriogyn, FIATC, Port de Tarragona, Beep i Mas d’en Bruno, i la col·laboració de Marina Port Tarraco, Creu Roja, Protecció Civil, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Tarragona.