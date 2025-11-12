Cultura
La Sala Trono acull la gira “Estrena’t al Territori” per impulsar el teatre emergent català
Tarragona és una de les cinc seus del programa “Estrena’t al Territori”, que vol descentralitzar la creació escènica i donar visibilitat al talent jove català.
A partir de demà i fins diumenge, la Sala Trono de Tarragona serà una de les cinc seus de la tercera edició del programa “Estrena’t al Territori”, una iniciativa que té com a objectiu descentralitzar la creació escènica i donar visibilitat al talent emergent més enllà de Barcelona.
El projecte, impulsat per ADETCA amb el suport de l’ICEC, s’emmarca dins del Pla d’impuls del teatre de Catalunya 2023–2026, i vol convertir el país en un circuit viu de noves veus i mirades teatrals.
A més de la Sala Trono, també hi participen la Sala Planeta (Girona), el Teatre de l’Aurora (Igualada), la Casa del Teatre Nu (Sant Martí de Tous) i La Mercantil (Balaguer). Durant quatre dies, els muntatges seleccionats en aquesta edició circularan per aquests espais, oferint una experiència compartida que aposta per la diversitat i la proximitat cultural.
La cita tarragonina s’inaugura dijous 13 de novembre a les 20 h amb Lo de Jaume I, una sàtira lírica inspirada en Serafí Pitarra que reflexiona, amb humor, sobre la identitat i el populisme. El divendres 14, també a les 20 h, serà el torn d’Hora Bruixa, un musical punk i feminista que reivindica les bruixes de Macbeth i el poder de la sororitat.
El dissabte 15, a les 20 h, arribarà Nosaltres, mortals, una proposta de teatre documental que recupera la memòria de les presons de dones a Catalunya. Finalment, diumenge 16 de novembre a les 19 h, el públic podrà veure Un paradís a la frontera, un monòleg poètic i polític sobre la prostitució i la frontera com a espai de desig i desigualtat.