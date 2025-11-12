Societat
Preocupació per l’assentament de persones sense llar al carrer Pare Palau de Tarragona
La problemàtica genera malestar entre els ciutadans, que titllen la situació «d’insalubre»
Ja fa més d’una setmana que un assentament de persones sense sostre s’ha instal·lat al carrer Pare Palau, a prop de la cantonada de la Rambla Nova. Es tracta d’almenys dos individus que passen les nits en un lateral de la via, on durant el dia romanen col·locades les seves pertinences.
El volum d’aquests objectes, que ocupen gran part de l’espai, crida l’atenció als veïns de la zona i les persones que freqüenten el carrer, que titllen la situació d’«insalubre».
«Això és una vergonya, tenen un dúplex aquí muntat i ningú hi fa res», comentava en Josep Vidal, que minuts abans havia trucat a la Guàrdia Urbana per alertar-los de la situació.
Amb el mòbil, feia fotos al matalàs i la cadira de rodes que ocupen el costat esquerre de la vorera, sobre la qual també es troben diverses mantes i gairebé una desena de bosses amb aliments, ampolles, i roba entre d’altres. A l’altra banda, sobre un banc, hi ha també un llençol.
«Mai havia vist una cosa així, menys al costat d’un espai tan important com la Rambla Nova, però sembla que a Tarragona està normalitzat. Molts passen pel costat i ni s’ho miren», etziba Vidal, originari de Tortosa.
En Ramon López, en canvi, no va poder evitar dirigir la mirada cap a l’assentament, tot i haver-lo vist en diverses ocasions. «La veritat és que jo també anava a trucar a la Urbana», confessava.
«Tristament, és una problemàtica que es repeteix en altres zones de la ciutat. Soc voluntari a diverses entitats i he vist la situació de prop. Crec que s’hauria de fer un major esforç per protegir aquestes persones, però també a la resta de ciutadania. És comprensible que algú no vulgui això al seu portal», comentava.
«Més que res és una qüestió de salubritat i higiene pública», concordava Manuel Sosa. «És una situació que no hauria de normalitzar-se. No es pot permetre que una persona visqui durant dies en un banc públic», afirmava.
«A mi em fa llàstima. Jo no els culpo a ells, perquè no conec el seu passat ni la seva situació, però crec que s’hauria d’ajudar més. I si ho rebutgen, insistir una mica més», deia la Maricarmen Ortiz, visitant d’Almeria.
Des de l’Ajuntament asseguren que aquesta ajuda s’ofereix repetidament. La Guàrdia Urbana i Serveis Socials, expliquen, fan un seguiment periòdic d’aquestes persones, amb tres sortides conjuntes setmanals.
De fet, divendres passat s’hauria parlat amb aquests individus per oferir-los allotjament. Tot i això, assenyalen, «la majoria rebutgen els recursos». Així, només es pot intervenir si cometen alguna infracció. Segons el darrer recompte, 84 persones dormen actualment al carrer a Tarragona.