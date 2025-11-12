Municipal
Les obres de recuperació ecològica del riu Francolí arriben a la recta final
El projecte recupera 3,2 km de camí fluvial, retira 26.000 m² de canya i instal·la xarxes de retenció de residus per millorar l’ecosistema.
Els treballs de renaturalització del riu Francolí, iniciats al juliol i inclosos dins del projecte Tarragona Greenbelt’26, arriben a la seva fase final. Amb un pressupost de 1,4 milions d’euros, l’actuació té com a objectiu restaurar la funcionalitat ecològica del riu i integrar-lo com un espai verd de gaudi ciutadà.
L’alcalde, Rubén Viñuales, i el conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, han visitat aquest dimecres els treballs, que inclouen la construcció d’una sinuositat al tram final del riu, la recuperació de 3,2 km de camí fluvial, la retirada de 26.330 m² de canya americana i la instal·lació d’arquetes amb reixes per retenir residus sòlids. La plantació d’espècies autòctones completarà la intervenció.
El projecte forma part del Tarragona Greenbelt’26, amb una dotació total de 4,2 milions d’euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) de la Unió Europea, gestionat per la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). La previsió és que tots els treballs estiguin enllestits abans de final d’any.