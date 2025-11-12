Salut
L’Hospital Joan XXIII aposta per la intel·ligència artificial per optimitzar l'atenció a la UCI
El centre participa en el projecte Critic.CAT del CatSalut per millorar la gestió clínica i la coordinació entre hospitals
L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona participa en un projecte pioner del Departament de Salut per incorporar intel·ligència artificial (IA) i anàlisi de dades a les unitats de cures intensives (UCI) del sistema sanitari públic català (SISCAT).
El projecte, anomenat Critic.CAT i liderat pel CatSalut, amb coordinació de la Fundació TIC Salut i Social, té com a objectiu optimitzar els serveis de cures intensives i millorar la qualitat assistencial a través d’eines digitals. Les dades generades de manera contínua a les UCI es centralitzen i s’integren en un centre de gestió de crítics, que permetrà analitzar informació en temps real i crear un mapa automatitzat de la situació de les UCI a Catalunya, millorant així la presa de decisions i la coordinació entre centres.
Els avenços del projecte s’han presentat avui, 12 de novembre, al III Critical Care Data Analysis Summit celebrat al Seminari de Tarragona, que ha reunit experts de tot Catalunya per debatre sobre l’ús innovador de dades i intel·ligència artificial en medicina intensiva.
Segons Maria Bodí, cap del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Joan XXIII, “centralitzar i compartir la informació permetrà una gestió més eficient i millors resultats per als pacients crítics”. El model desenvolupat a Tarragona s’està implementant també a l’Hospital Josep Trueta de Girona, i l’equip del projecte combina professionals clínics, enginyers biomèdics i experts en dades.