Cultura
L’Ajuntament externalitzarà la direcció artística del festival Tarraco Viva
El consistori espera obrir el concurs per trobar el nou responsable pròximament seguint el model del Mèdol
El festival romà de Tarragona Tarraco Viva viurà els propers mesos una gran transformació. El fins ara director del certamen, Magí Seritjol, finalitzarà la seva etapa al capdavant del festival i l’Ajuntament externalitzarà la direcció artística en les pròximes edicions. Segons indiquen fonts municipals, el consistori preveu treure aviat a concurs públic la plaça per rebre candidats i decidir qui liderarà Tarraco Viva en el futur.
L’Ajuntament està acabant de confeccionar la seva proposta per aquesta direcció artística i, un cop tancada, es publicarà la licitació. La idea és que aquest nou director/a arribi per l’edició de l’any vinent, que se celebrarà al maig, com és habitual. La idea del govern municipal és seguir un model com el que s’ha emprat amb el Mèdol-Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona. És a dir, una direcció artística externa, acompanyada per un equip municipal al darrere, i que rebrà la coordinació i supervisió de l’Ajuntament.
Una edició del 2026 que encara no coneix la seva temàtica. Enguany es va dedicar a la plebs, als ciutadans del carrer de Roma, i durant la clausura del festival no es va revelar el tema principal de la pròxima edició. La direcció va expressar que seria el públic qui decidiria sobre quina qüestió tractaria la Tarraco Viva del 2026, una novetat respecte a les anteriors edicions. En el seu moment, es va anunciar que s’obriria una consulta pública on la gent podria proposar el tema, que s’escolliria d’entre les diferents propostes. Tot i això, aquesta enquesta no es va publicar i ara mateix l’Ajuntament està estudiant si el tema principal s’acabarà decidint per participació ciutadana o s’escollirà una altra fórmula. Aquesta determinació anirà també en funció de la visió del nou director artístic.
Amb tot, el nou responsable del festival tindrà el repte de preservar i continuar millorant un festival únic que s’ha consolidat any rere any com una de les grans cites a la ciutat. Enguany Tarraco Viva va celebrar la seva 27a edició. Les jornades van començar a organitzar-se l’any 1999, encara que hi va haver una edició pròleg l’any anterior, amb motiu d’una sèrie d’actes que pretenien donar suport ciutadà a la candidatura de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. L’èxit de les jornades va fer veure la necessitat de plantejar la seva celebració anual, amb independència de la candidatura. Un cop Tàrraco declarat patrimoni mundial, les jornades van seguir organitzant-se i cada cop amb més acceptació i participació de públic, tant local com nacional i internacional.
Més enllà de la direcció artística, un altre dels aspectes pendents per l’edició de l’any vinent és el pressupost amb el qual es donarà forma al festival. Una xifra que s’haurà de decidir en les negociacions pel pressupost del 2026, que s’han de desencallar les pròximes setmanes. El pressupost de les últimes edicions ha sigut de 280.000 euros. Amb aquesta dotació econòmica, l’edició passada es van organitzar gairebé 500 actes i va ser un èxit de públic, recuperant les xifres pre-pandèmia.
FiraTàrrega i el Trapezi, fonts d’inspiració
En el cas de FiraTàrrega, el concurs per a la seva direcció es va tornar a obrir el 2023 i va renovar al càrrec Anna Giribet, que seguirà al capdavant fins al 2028. El certamen lleidatà ha tingut fins a vuit directors artístics diferents, des que es va crear el 1981. Una altra opció seria la del certamen reusenc, que compta amb dues directores artístiques: Alba Sarraute i Cristina Cazorla. Van guanyar el concurs públic que es va obrir el 2022 i seran les dues responsables del festival fins l’any vinent. L’Ajuntament buscarà trobar un nou director artístic que prengui el relleu d’un dels pocs festivals d’aquesta magnitud dedicats a la història que hi ha arreu.