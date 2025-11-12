Equipaments
L’Ajuntament diu que l’antiga ‘seu’ de l’AV de Tarragona 2 no es pot reobrir fins a tenir nou POUM
Els veïns de la urbanització van tornar a reclamar ahir la «recuperació» d’aquesta caseta
L’Ajuntament de Tarragona va aprovar, l’octubre del 2024, una moció que reclamava «donar vida» a la caseta abandonada del parc de Tarragona 2. «Ha passat un any i 28 dies i tot continua igual», assenyalava ahir Julià Montoya, president de l’associació de veïns de la urbanització, qui va tornar a reclamar la «recuperació» aquest espai per al gaudi dels residents del barri. Tot i que es va avalar la proposta en un primer moment, ara el consistori assegura que no es pot reobrir la caseta fins que no hi hagi un nou Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
El govern del PSC va incloure una partida de 20.000 euros per a aquest projecte en els pressupostos municipals del 2025, arran d’un acord amb el grup d’En Comú Podem. Aquests diners, però, s’acabaran destinant a altres inversions a través d’un modificatiu de crèdit que passarà avui per la comissió d’Hisenda i que haurà de ser ratificat pel consell plenari.
Fonts municipals assenyalaven que la caseta «està situada en una zona verda i no està legalitzada». Per tant, «no consta al cadastre ni enlloc». «En trobar-se en aquesta situació, l’Ajuntament no hi pot actuar, ja que legalment no podem licitar obres» en un espai que «administrativament no existeix». Des del consistori remarcaven que «s’ha iniciat el camí per tal de legalitzar-la, però s’ha de tenir en compte que això es produirà amb l’aprovació del nou POUM». Un cop s’efectuï aquest pas, es podran dur a terme les obres necessàries per posar-la al dia i engegar el procés per a la seva cessió.
L’associació veïnal recordava que la junta de compensació de la urbanització «ja va intentar legalitzar-la». L’entitat assegurava que, segons dos informes de tècnics municipals del 1996 i 1997, «es pot fer passant la caseta a titularitat municipal», ja que «té els paràmetres edificatius que diu la llei». «Manca voluntat política», afirmava Montoya, qui també criticava que en les reunions mantingudes amb el regidor de barri «no ens donaven cap resposta sobre la recuperació de la caseta». En canvi, des del govern defensaven que «hem estat transparents amb els veïns i els hem explicat des d’un inici la situació administrativa».
Espai de trobada
Aquesta caseta d’obra es va establir durant la construcció de la urbanització de Tarragona 2 i mai es va arribar a enderrocar. Es va convertir en l’espai de trobada de l’associació de veïns del barri des de la seva fundació el 1999; però, l’any 2020 —amb l’esclat de la pandèmia— va caure en desús i l’Ajuntament va decidir tapiar-la per evitar que s’ocupi.