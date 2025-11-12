Diari Més

Política

ERC Tarragona denuncia l'augment de preus a les llars d’infants: 40 € més al mes

Els republicans alerten que aquesta decisió, avalada pels vots a favor de Junts i l’abstenció de Comuns, PP i Vox, dificulta la conciliació de moltes famílies

Els republicans recorden que la Generalitat ha incrementat el finançament dels serveis educatius

Els republicans recorden que la Generalitat ha incrementat el finançament dels serveis educatiusCedida

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

El govern de Viñuales imposarà un augment de preus de fins a 40 € mensuals a les llars d’infants de Tarragona, segons ha denunciat el Grup Municipal d’ERC. Els republicans critiquen que aquesta mesura, aprovada amb els vots favorables del PSC, Junts i la consellera no adscrita, i l’abstenció de Comuns, PP i Vox, pot posar moltes famílies en dificultats per conciliar la vida laboral i familiar.

Segons ERC, les quotes pujaran de 280 € a 320 € per a i0 i de 160 € a 185 € per a i1, la qual cosa suposa 425 € i 275 € més a l’any, respectivament. El conseller Xavi Puig ha advertit que moltes famílies podrien veure’s obligades a renunciar a portar els seus fills a la llar d’infants per motius econòmics.

Els republicans recorden que la Generalitat ha incrementat el finançament dels serveis educatius, inclosa la gratuïtat de i2 i subvencions de sosteniment, i reclamen que l’Ajuntament assumeixi part dels costos per facilitar l’accés a les llars i no prioritzar la recaptació econòmica.

Puig ha subratllat que avançar cap a la gratuïtat dels serveis educatius és una qüestió de justícia social i igualtat de gènere, i ha criticat que l’actual increment sembla més orientat a estalviar diners municipals —uns 250.000 € anuals— que a vetllar pel benestar de les famílies.

tracking