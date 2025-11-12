Política
ERC Tarragona denuncia l'augment de preus a les llars d’infants: 40 € més al mes
Els republicans alerten que aquesta decisió, avalada pels vots a favor de Junts i l’abstenció de Comuns, PP i Vox, dificulta la conciliació de moltes famílies
El govern de Viñuales imposarà un augment de preus de fins a 40 € mensuals a les llars d’infants de Tarragona, segons ha denunciat el Grup Municipal d’ERC. Els republicans critiquen que aquesta mesura, aprovada amb els vots favorables del PSC, Junts i la consellera no adscrita, i l’abstenció de Comuns, PP i Vox, pot posar moltes famílies en dificultats per conciliar la vida laboral i familiar.
Segons ERC, les quotes pujaran de 280 € a 320 € per a i0 i de 160 € a 185 € per a i1, la qual cosa suposa 425 € i 275 € més a l’any, respectivament. El conseller Xavi Puig ha advertit que moltes famílies podrien veure’s obligades a renunciar a portar els seus fills a la llar d’infants per motius econòmics.
Els republicans recorden que la Generalitat ha incrementat el finançament dels serveis educatius, inclosa la gratuïtat de i2 i subvencions de sosteniment, i reclamen que l’Ajuntament assumeixi part dels costos per facilitar l’accés a les llars i no prioritzar la recaptació econòmica.
Puig ha subratllat que avançar cap a la gratuïtat dels serveis educatius és una qüestió de justícia social i igualtat de gènere, i ha criticat que l’actual increment sembla més orientat a estalviar diners municipals —uns 250.000 € anuals— que a vetllar pel benestar de les famílies.