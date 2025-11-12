Policial
Enxampen un caça tresors que buscava monedes en un parc de Tarragona
La Guàrdia Urbana traslladarà l’expedient a la Generalitat per incompliment de la Llei de Patrimoni Cultural Català
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha identificat un home de 34 anys que utilitzava un detector de metalls als voltants del parc de la Reconciliació. Els fets van tenir lloc el passat 31 d’octubre, quan una patrulla de la Unitat de Policia de Raval i Patrimoni (UPRP) feia la ronda per aquesta zona i va localitzar l’individu, que duia una aixada per cavar i extreure els objectes trobats.
En l’escorcoll, els agents li van intervenir diverses peces, entre les quals hi havia monedes antigues, ploms de pesca deteriorats, una arracada i un anell metàl·lic, a més del detector de metalls i altres estris emprats per a l’excavació.
Des de la policia tarragonina recorden que aquesta activitat està prohibida a tot el terme municipal, ja que pot afectar zones de valor arqueològic i patrimonial. Per aquest motiu, es van decomissar tant els materials com les possibles troballes.
Un cop analitzades les peces, es va descartar l’obertura d’una via penal per delicte contra el patrimoni històric, però sí que es preveu una denúncia administrativa per ús indegut de detectors en un espai protegit. El Parc de la Reconciliació és un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), fet que incrementa la protecció d’aquest entorn.
L’expedient serà traslladat a la Generalitat de Catalunya, concretament al Departament de Cultura, per possible incompliment de la Llei de Patrimoni Cultural Català, que prohibeix qualsevol intervenció sobre béns culturals o espais arqueològics sense llicència o autorització prèvia.