Política
El PP denuncia el retard en la represa de les obres de l’aparcament de l’estació del Camp de Tarragona
Els populars exigeixen al Govern i a Adif solucions urgents per garantir la seguretat i la comoditat dels usuaris
El Partit Popular de Tarragona ha denunciat aquest dimarts el retard en la represa de les obres de l’aparcament de l’estació ferroviària del Camp de Tarragona i ha acusat el Govern de la Generalitat de “incomplir reiteradament les seves promeses”. El diputat Pere Lluís Huguet ha recordat que fa un mes el conseller de Presidència, Albert Dalmau, va anunciar que les obres començarien “en 15 dies”, però “novament, no ha estat així”. “Els consellers del Govern d’Illa venen a Tarragona i anuncien coses que després mai no compleixen”, ha lamentat Huguet.
Els populars han registrat una Proposta de Resolució que es debatrà aquest dimecres al Parlament de Catalunya, amb la qual insten a desencallar la situació d’inseguretat que pateixen els usuaris en l’accés a l’estació. “La situació és insostenible i representa un greuge per als centenars d’usuaris que utilitzen aquesta infraestructura cada dia. La manca d’espais adequats per aparcar afecta la seguretat, la comoditat i la imatge del servei públic”, ha afegit el diputat.
Segons Huguet, el nombre d’usuaris de l’estació ha augmentat un 15% l’últim any, tant pel tall del túnel de Roda de Berà com pel “deficient servei de Rodalies de Catalunya”. Davant d’aquesta situació, ha reclamat que “es reprenguin immediatament les obres” i ha criticat que “les administracions es tornin a deixar els deures sense fer al calaix”.
El PP proposa que el Govern d’Espanya, a través d’Adif, reprengui les obres de l’estacionament provisional per a 110 vehicles, i que, mentre no es duguin a terme, s’habiliti una zona provisional d’aparcament vigilat, amb il·luminació i senyalització adequades, per reduir els riscos de danys als vehicles i millorar la seguretat dels usuaris. “Que no vinguin a anunciar res més. Que es posin a treballar ja. Els tarragonins necessitem solucions, no promeses”, ha conclòs Huguet.