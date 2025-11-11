Solidaritat
El Mercat Central serà el punt de recollida de dorsals de la 21a Cursa Sant Silvestre de Tarragona
La tradicional cursa, que es celebrarà el 31 de desembre, manté 2.100 dorsals i impulsa la campanya solidària “Sang Silvestre”
La 21a Cursa Sant Silvestre de Tarragona, una de les cites esportives populars més esperades de la ciutat, es celebrarà el 31 de desembre a la tarda, amb sortida a les 17.15 h des de la Llotja de Pescadors del Serrallo. Un any més, el Mercat Central serà el punt de recollida de dorsals i de la bossa del corredor els dies 29 i 30 de desembre, de 10 a 20 h.
La cursa manté 2.100 dorsals com en les darreres edicions i obrirà inscripcions el 15 de novembre a través del web www.athleticevents.net. El recorregut, de 6,5 km, passa pels carrers de la Part Baixa de Tarragona i el Port, amb sortida i arribada a la Llotja de Pescadors.
Enguany, la cursa torna a tenir un fort component solidari gràcies a la campanya “Sang Silvestre”, que arriba a la vuitena edició. Els primers 250 corredors que donin sang a l’Hospital Joan XXIII entre el 13 de novembre i el 5 de desembre podran inscriure’s gratuïtament a la cursa i rebran la bossa del corredor. La iniciativa busca incentivar les donacions de sang, especialment necessàries durant les festes de Nadal, i està oberta també a persones que no participin a la cursa amb el Dorsal Zero. A més, la Sant Silvestre destinarà 1 € de cada inscripció a associacions locals com la Lliga Contra el Càncer, #Epilep “Si jo puc, tu també” i la Fundació Bonanit, reforçant el seu caràcter solidari.
La presentació de la cursa va tenir lloc al Mercat Central amb la participació de la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç, Montse Adan; el conseller d’Esports de l’Ajuntament, Mario Soler; el president de Tarragona Fondistes, Josep Maria Estelrich; el director del Port de Tarragona, Santiago Castellà; i el cap de servei territorial del Banc de Sang i Teixits, Albert Soley.
Segons Montse Adan, “Salut, esport i ciutat són tres pilars fonamentals pels mercats de Tarragona, i estem molt contents de poder aportar el nostre gra de sorra a aquesta icònica cursa popular”. Per la seva banda, Mario Soler ha remarcat que “córrer i ser solidaris l’últim dia de l’any és la millor manera d’acomiadar-lo”.
La cursa, organitzada pel Club Esportiu Tarragona Fondistes, compta amb el suport de Mercats de Tarragona, Tarragona Esports, el Port de Tarragona i el Banc de Sang i Teixits, consolidant-la com una de les propostes esportives i solidàries de referència a la ciutat.