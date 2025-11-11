Urbanisme
L’Estat preveu iniciar les obres d'humanització de l’N-340 a la primavera
Els tècnics valoren començar per l'ampliació del pont del Francolí per no interferir en la celebració del Tour
L’Estat preveu iniciar les obres d’humanització de la carretera N-340 pel seu pas per Tarragona i la instal·lació de pantalles acústiques a l’A-7 durant el primer quadrimestre de l’any vinent. «Serà cap a la primavera», assenyala la subdelegada del Govern central a la demarcació, Elisabet Romero. El projecte contempla la construcció d’un carril per a bicicletes i per a vianants des de la Via Augusta fins a la Móra, així com l’ampliació del pont del Francolí amb la implementació d’un nou espai destinat a la mobilitat sostenible.
Romero explica que el Ministeri de Transports està en contacte amb els tècnics de l’Ajuntament per decidir «el millor full de ruta», tenint en compte que la ciutat acollirà la sortida de la segona etapa del Tour de França 2026 el 5 de juliol de l’any que ve. El consistori tarragoní ha proposat a l’executiu espanyol prioritzar l’ampliació del pont del Francolí i la instal·lació de les pantalles acústiques i deixar el carril bici de Llevant per a després de la celebració de la Grande Boucle. I és que els ciclistes passaran per aquest tram de l’N-340 quan surtin de la ciutat direcció Barcelona. Des de la Subdelegació del Govern, assenyalen que els tècnics d’ambdues administracions «ho estan acabant de decidir» i que les obres no afectaran, en cap cas, el recorregut del Tour.
Inversió de 9 MEUR
El passat 17 de setembre, el Ministeri va licitar per 9,1 milions d’euros les obres d’humanització de l’N-340 i les pantalles acústiques de l’A-7. L’Estat té prevista una segona fase, que contemplarà l’ampliació del nou carril bici fins a Altafulla, així com l’arranjament de l’entorn del Tanatori i la transformació de la T-11 des del Francolí fins a Campclar. «Els projectes s’estan redactant», apunta Romero.