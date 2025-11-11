Societat
l’AVV reclama la cessió “imminent” de la caseta del parc Montserrat Garriga
L’entitat veïnal denuncia que, un any després de l’aprovació de la moció al ple municipal, l’Ajuntament no ha fet cap pas per rehabilitar ni legalitzar l’espai
L’Associació de Veïnes i Veïns Tarragona-2 ha denunciat aquest dimarts la manca d’actuació del govern municipal per complir la moció aprovada ara fa un any al plenari (18 d’octubre de 2024), que instava a condicionar, legalitzar i cedir la caseta del parc Montserrat Garriga per posar-la al servei del veïnat.
El president de l’AVV Tarragona-2, Julià Montoya, acompanyat d’antics presidents de l’associació i del president de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), Alfonso López, ha explicat en roda de premsa que, tot i que l’Ajuntament va informar aleshores de l’existència d’una partida de 18.000 euros per a la rehabilitació de la caseta, “no s’ha rebut cap resposta oficial ni s’ha fet cap actuació”.
Montoya ha assegurat que la situació és “incomprensible” i ha advertit que el veïnat està “fart d’esperar” després de dècades reclamant la regularització de l’espai. L’associació també ha mostrat la seva preocupació davant la possibilitat que la partida pressupostària es pugui desestimar, segons haurien sabut recentment en un contacte amb el conseller d’Urbanisme.
Un espai amb reivindicacions pendents
La caseta, situada dins del parc públic Montserrat Garriga, va ser instal·lada arran de la construcció de la urbanització i utilitzada des del 1999 com a punt de trobada veïnal. Fins al 2020, va acollir activitats comunitàries i reunions, però amb la pandèmia va quedar en desús i posteriorment va ser ocupada i saquejada, fet que va portar l’Ajuntament a tapiar-ne l’accés. L’associació recorda que diversos informes tècnics i jurídics elaborats al llarg dels anys coincidien que la caseta podria passar a titularitat pública i tenir ús veïnal, ja que es troba dins d’una zona verda.
Després de l’aprovació de la moció al ple, impulsada per Tarragona En Comú Podem i ERC, el consistori es va comprometre a legalitzar l’espai i posar-lo a disposició del veïnat. Ara, l’AVV Tarragona-2 i la FAVT reclamen al govern municipal que recuperi la partida econòmica prevista i compleixi els acords aprovats, permetent així que el barri pugui tornar a disposar d’un equipament veïnal. “No acceptarem més excuses. La caseta és del veïnat i ha de tornar a tenir vida”, ha reblat Montoya.