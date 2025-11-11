Infraestructures
El Govern planteja una nova estació de l'AVE anomenada Tarragona-port
L’Estratègia Ferroviària també inclou una empresa pública per comprar material rodant i impulsar la Línia Orbital
El Govern ha aprovat aquest dimarts l'Estratègia Ferroviària de Catalunya (EFC) amb 63 mesures a desenvolupar fins al 2050, entre les quals es planteja la construcció de tres noves estacions de l’AVE a Girona, Tarragona i a Vilafranca del Penedès.
El document identifica vuit objectius, com ara millorar la fiabilitat dels trens i la xarxa ferroviària, augmentar la intermodalitat entre els mitjans de transport, incrementar el transport de mercaderies per tren, promoure les empreses catalanes del sector ferroviari (27.000 persones ocupades i una facturació de 3.600 MEUR) i potenciar l'FP ferroviària.
L’estratègia també planteja impulsar la Línia Orbital (R9) o crear una empresa pública per comprar material rodant.El document neix de la voluntat de planificar i definir el nou model ferroviari català arran del traspàs integral de Rodalies, el futur creixement de la població i els seus desplaçaments (dels 8,1 milions actuals als 10 milions en l'horitzó del 2050) o de la necessitat de descarbonització de la mobilitat.
Una anàlisi que també té en compte l'increment de quilometratge de la xarxa a Catalunya que, de tenir poc més de 1.500 quilòmetres el 2021, ha passat a uns 2.050 quilòmetres el 2024, un 30% més. Per assolir els vuit objectius, l'EFC defineix unes línies d'actuació i un conjunt de mesures a desenvolupar per plans, programes, normatives i actuacions del Govern amb tres horitzons temporals: 2030, 2040 i 2050.
Línia Orbital i tres noves estacions d'AVE
Pel que fa a la seguretat, l'EFC reclama la creació d'una Comissió d'Accidents Ferroviaris i, en l'apartat de maximització de la xarxa, el document parla de mesures com l'increment de la capacitat dels túnels urbans de Barcelona, la implantació de sistemes de conducció avançats o fomentar la I+D+I ferroviària.
Incrementar la velocitat dels trens regionals i establir combois semidirectes són dos dels objectius per millorar la competitivitat dels serveis ferroviaris i l'EFC també advoca pel paper de reequilibri territorial del ferrocarril i proposa infraestructures com l'Eix Transversal ferroviari o la Línia Orbital ferroviària (R9). En paral·lel, també reivindica tres noves estacions d'alta velocitat a Catalunya: Girona-aeroport, Vilafranca del Penedès i Tarragona-port.
Finalment, l'Estratègia Ferroviària de Catalunya reclama potenciar el sector ferroviari en l'àmbit formatiu (amb FP, creació de cicles formatius i facilitar la incorporació de la dona) i també en l'àmbit econòmic, a través de mesures de concertació amb els clústers.
30.000 MEUR d'inversió ferroviària en 25 anys
La inversió ferroviària en aquests últims 25 anys a Catalunya ha estat de l'ordre d'uns 30.000 milions d'euros, a parts pràcticament iguals entre l'Estat i la Generalitat, cosa que significa una mitjana de més de 1.200 milions per any. La línia d'alta velocitat ha acaparat la major part de la inversió de l'Estat (uns 10.000 milions d'euros), mentre que la Generalitat ha destinat majoritàriament la inversió a les línies L9 i L10 de metro i a FGC.