Societat
El Festival TGN Juga bat rècords amb prop de 2.500 participants al Palau de Congressos
La quarta edició de l'esdeveniment es consolida com la més multitudinària i referent en l’àmbit lúdic i educatiu de la ciutat
El Festival TGN Juga ha celebrat aquest cap de setmana la seva edició més multitudinària, amb 2.472 jugaires participant al Palau de Congressos de Tarragona. La quarta edició del certamen ha superat amb escreix les xifres de l’any passat, que van ser de 2.230 assistents. El dissabte va ser el dia de més afluència, amb 1.704 visitants, mentre que diumenge s’hi van sumar 768 persones.
Enguany, el festival ha estat també el més ambiciós pel que fa a activitats i contingut, amb més de 80 propostes lúdiques per a tots els públics i 150 jocs de tota mena —des de tornejos de rol fins a jocs tradicionals infantils—, triplicant així l’oferta d’anys anteriors.
La consellera d’Educació, Isabel Mascaró, ha fet un balanç molt positiu de la cita: “Estem molt satisfets de com ha crescut el TGN Juga. Cada edició supera l’anterior”, ha afirmat. Mascaró ha destacat que l’objectiu és consolidar el festival com una cita de referència a la ciutat, i ha reivindicat el joc com a eina educativa i d’aprenentatge: “Jugar no és només cosa de nens; és una activitat que reforça competències com el càlcul, la memòria, el pensament crític o les habilitats socials.”
El TGN Juga ha estat possible gràcies a la implicació de 193 persones, entre autors i autores, entitats, instituts, editorials, botigues i departaments municipals. La consellera ha volgut agrair especialment la col·laboració dels 17 creadors, les 15 entitats i associacions participants, els instituts Torreforta i Escola Arrabassada, així com els serveis municipals de Joventut, Espai Jove Kesse, Centres Cívics i Europe Direct.
L'esdeveniment, impulsat per l’Associació homònima amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona, s’ha celebrat ininterrompudament des del 2022. El certamen té com a objectiu promoure els jocs de taula i la cultura lúdica, fomentar la inclusió, la cohesió social, l’ús del català i reduir el temps de pantalla a través d’una activitat educativa i participativa que ja s’ha convertit en una cita imprescindible.