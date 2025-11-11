Sanitat
Els metges proposen una fórmula per assegurar places de Medicina a catalans
El col·legi català aposta per un sistema basat en percentils que equipari les comunitats autònomes
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha confeccionat una proposta per assegurar places de Medicina pels estudiants catalans a les universitats. Tal com va avançar El Nacional i ha confirmat el Diari Més, els metges catalans han presentat una fórmula que ha d’equiparar els resultats acadèmics dels alumnes de les diferents comunitats autònomes. Actualment, els catalans que volen estudiar Medicina ho tenen més difícil a l’hora d’accedir a una universitat al país per la disparitat en les puntuacions i notes de la Selectivitat, entre d’altres. Com el sistema universitari espanyol és de districte únic, les universitats catalanes s’omplen d’estudiants d’arreu d’Espanya.
Mentre en algunes comunitats el percentatge d’alumnes amb nota Excel·lent és inferior al 5%, en d’altres arriba fins al 20%. Actualment, els estudiants s’ordenen segons la seva nota d’accés a la universitat. Amb aquest nou sistema, hi hauria un nou número associat a cada estudiant: el seu percentil (respecte als estudiants de la seva comunitat). En lloc d’ordenar els estudiants en el global de l’Estat segons la nota, amb aquesta proposta els estudiants estarien ordenats segons el seu percentil. Per exemple, si un estudiant E1 de la comunitat C1 amb 20.000 estudiants presentats té una nota de 13,786, que el situa en la posició 43 del global de la comunitat, aleshores tindria un percentil de 43/20.000×100 = 0,215 %. Si una estudiant E2 de la comunitat C2 amb 5.000 estudiants té una nota de 13,823, que la situa en la posició 17 del global de la seva comunitat, aleshores tindria un percentil de 17/5.000×100 = 0,340 %. Per tant, tot i que l’estudiant E2 estaria situat per sobre de l’estudiant E1 utilitzant la nota d’accés a la universitat, quan comparem percentils veiem que l’estudiant E1 té un percentil més baix i, per tant, se situaria per sobre de l’estudiant E2. «El sistema actual ignora les diferències territorials i genera un greuge evident. Des del COMT considerem necessari un model més just i equilibrat que corregeixi aquestes desigualtats i garanteixi que l’esforç dels estudiants catalans tingui el mateix valor arreu», expressa Sergi Boada, president del col·legi tarragoní.