Educació
Els colors de la ciència prenen vida a la URV
Ahir van arrencar els tallers de la Setmana de la Ciència, que comptaran amb la participació de 1.700 alumnes
Els colors i la programació són enguany els grans protagonistes dels tallers experimentals de la 12a Setmana de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, que van arrencar ahir al CRAI del Campus Sescelades. «En diem Setmana de la Ciència, però en realitat en són tres, plenes d’activitats per tot el territori», recordava el rector de la URV, Josep Pallarès, durant la inauguració.
Més de 1.700 alumnes procedents de 25 centres educatius participaran en tallers, jocs, i experiments, dissenyats amb l’objectiu de «promoure aquestes vocacions científiques a tota la joventut» i impulsats amb el suport de l’AEQT.
Enguany els estudiants de cinquè de primària de l’escola Santa Teresa de Jesús de Tarragona van ser els primers a endinsar-se en aquesta «fàbrica d’aquarel·les» que s’ha instal·lat al CRAI universitari fins al 14 de novembre.
Durant noranta minuts, els alumnes es van convertir en els treballadors d’una empresa de pintures que ha decidit automatitzar els seus processos. Primer, els grups es van dedicar a programar una placa Arduino per controlar els motors i sensors; després, van posar en marxa el sistema per barrejar pigments i aconseguir nous colors.
«Treballen amb llenguatge mBlock, que permet programar per blocs, i és molt visual i senzill. D’aquesta manera, nens i nenes de primària poden entendre conceptes de robòtica sense haver d’escriure codi», explicava Carles Lozano, coordinador d’URV Divulga.
Ambdós grups, però, semblaven dominar força el tema. «A l’escola treballem la robòtica des d’infantil, així que ja estan familiaritzats. Quan han reconegut el que veien a la pantalla s’han posat contents, de seguida han entès la dinàmica», afirmava Cristina Padrer, tutora de cinquè B de l’Escola Teresianes.
Fa tres anys que el centre participa en aquesta activitat. «Venir a la universitat els obre un món nou. Els fa molta il·lusió veure les instal·lacions, treballar en un laboratori...», assegurava Mireia Espies, tutora del grup A.
«M’agrada molt fer excursions i aprendre coses noves que no sempre podem fer a classe», deia emocionada la Carlota Pérez, mentre alçava el braç per preguntar un dubte. Mai s’havia plantejat dedicar-se a la ciència o la tecnologia, però «estaria guai», reconeixia.
El Marc Gaseni, en canvi, té clar que vol estudiar Enginyeria Automobilística. «El que més m’ha agradat ha estat la primera part, perquè hem après com programar un motor», apuntava.
Per a la Sofia Alejandra, el més fascinant va ser la creació dels nous pigments. «M’agrada barrejar colors i veure què passa. Volia que em toqués fer lila, però no passa res», comentava davant un brillant taronja. Aquestes aquarel·les tornaran amb ells al centre, on les faran servir per pintar.
Els estudiants voluntaris de la URV, encarregats d’impartir els tallers, també van gaudir de l’activitat. «Com ara no tenim exàmens ens va semblar una bona idea. Ensenyant se n’aprèn molt», deia la Vanessa Montull, que cursa tercer d’Enginyeria Química. «També és bonic que les nenes vegin que les enginyeries no són només per nois. Aquí tots som iguals», afegia.
Més enllà dels tallers, la Setmana de la Ciència ofereix una quarantena de conferències, rutes gamificades i activitats divulgatives obertes al públic.