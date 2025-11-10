Ocupació
Port Tarragona porta la seva oferta de treball públic a la Fira de l’Ocupació de la Cambra
L’Autoritat Portuària presentarà 13 nous llocs de feina i aposta per atraure talent femení al sector portuari
Port Tarragona tornarà a estar present a la 13a Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona, que es celebrarà el pròxim dijous 13 de novembre, de 9.30 a 14.30 h, al Recinte Firal de Tarragona. L’organisme comptarà amb un estand propi des d’on donarà a conèixer les oportunitats laborals del sector portuari i les pròximes convocatòries de treball públic, que inclouran 13 nous llocs de treball en àmbits com l’operativa portuària, qualitat, àrea econòmica i financera, sistemes d’informació, infraestructures i gestió documental.
L’objectiu de la presència de l’Autoritat Portuària és apropar el Port a la ciutadania, fomentar el coneixement del seu funcionament i, de manera especial, atreure talent femení, trencant barreres i promovent una major diversitat al sector.
La Fira de l’Ocupació, que compta amb més de 90 organitzacions participants i més de 600 llocs de feina, s’ha consolidat com una de les principals plataformes laborals del sud de Catalunya, connectant empreses i institucions amb persones que busquen feina o volen canviar la seva ocupació actual.
Tota la informació sobre les ofertes d’ocupació pública de l’APT per al 2025 es pot consultar a l’apartat “Treballa amb nosaltres” del web institucional de Port Tarragona.